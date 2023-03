Besuch bei Tesla Brandenburgs Wirtschaftsminister reist in die USA

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) reist an diesem Montag für Unternehmensgespräche in die USA. Dabei ist ein Besuch beim E-Autohersteller Tesla in Austin geplant, wie das Ministerium auf Anfrage am Donnerstag mitteilte. Auch bei anderen Unternehmen, die in Brandenburg ansässig sind, macht Steinbach bei seiner bis 11. März dauernden Auslandsvisite Station, darunter General Atomics in San Diego, Microvast in Stafford Houston und Ebay in San José.

Zudem wolle Steinbach gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg, Steffen Kammradt, Gespräche mit Unternehmen führen, die an einer Ansiedlung in Brandenburg interessiert seien, hieß es aus dem Ministerium. Nähere Details dazu wurden nicht genannt. Die Treffen seien vertraulich.

Microvast hat in Ludwigsfelde eine Fabrik für Batteriemodule, die Online-Handelsplattform Ebay eine Zentrale in Kleinmachnow. Auch die Unternehmensgruppe General Atomics ist mit Ansiedlungen etwa im Gleisbau in Brandenburg vertreten. Erst im September vergangenen Jahres waren Wirtschaftsminister Steinbach und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in den USA, um die Wirtschaftsbeziehungen zu stärken. (dpa)

