Brandenburg Brand im Krankenhaus Bad Belzig: Station evakuiert

Feueralarm gab es am Freitagabend in der Klinik Ernst von Bergmann im brandenburgischen Bad Belzig, die Einsatzkräfte Potsdam-Mittelmarks wurden flächig alarmiert, so ein Sprecher des Landkreises. Auch der Katastrophenschutz soll im Einsatz gewesen sein. In einer ersten Reaktion hieß es aus der Leitstelle, es handle sich „um etwa Größeres“, die Lage sei unübersichtlich.