Brandenburg entdecken Spurensuche auf dem Südwestkirchhof

Darf ein Friedhof Freude machen? Darf er ein Ort der Musik, der Kultur, der Erholung oder sogar Drehort für das Fernsehen sein? Wenn es nach dem Verwalter des Südwestkirchhofes in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark), Olaf Ihlefeldt, geht, ist das gar kein Problem. Denn hier, auf dem größten evangelischen Friedhof Deutschlands, der manchmal mehr einer Parkanlage und an anderer Stelle wieder einem Urwald gleicht, gibt es ausreichend Platz für alle: die Trauernden, die Naturfreunde, die Spaziergänger, die Kulturbegeisterten, die Historiker. Schnell lässt er die besucher oft seinen eigentlichen Zweck vergessen.

Schon beim Haupteingang wird klar, wie beeindruckend die 206 Hektar große Anlage ist. Eine breite Hauptallee führt in das Innere, rechts und links flankiert von Parkflächen und Grabmälern. Das Gesicht des Friedhofes ändert sich mit der Jahreszeit.

Im Frühling färben die Rhododendren die Anlage weiß und violett, im September bedeckt das Heidekraut den Trockenrasen zartrosa und im Herbst werden Buchen und Ahorn für ein paar Tage quittengelb. Das herbstliche Licht lässt die Gräber besonders friedlich erscheinen. Durch das gefallene Laub tauchen selbst für Kenner sonst versteckte Grabstätten wieder auf. Jeder ist hier stets auf Spurensuche.

Über das Jahr verändern sich die Farben auf dem Friedhof: Die Rhododendren schmücken das Mausoleum Kadelburg im Frühling mit lila und weißen Blüten. © Olaf Ihlefeldt

Im Herz der Anlage steht die Norwegische Stabholzkirche. Hier wird getrauert und bei Kulturveranstaltungen musiziert oder gelesen. Auch als Filmkulisse dient die Kapelle gerne. Spätestens seit den Dreharbeiten zu allen Staffeln der Netflix-Serie Dark ist sie eine weltweite Berühmtheit und zieht Besucher aus nah und fern an.

Szenen in Manifesto mit Cate Blanchett, der vierten Staffel von Babylon Berlin oder Der Fall Collini nach dem Buch von Ferdinand von Schirach wurden auf dem Friedhof gedreht. Und auch deutsche Unterhaltungssendungen wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten haben hier gefilmt.

Andreas Pietschmann (l.) und Louis Hofmann in einer Szene der ersten Staffel der Netflix-Serie Dark, die auf dem Südwestkirchhof gedreht wurde. Im Hintergrund ist die Norwegische Holzkapelle zu sehen. © picture alliance/dpa/Netflix

Hinter der Kapelle wird es historisch. An die Nordseite des Friedhofs wurden während der NS-Zeit 15.000 Särge, Urnen, Grabsteine und Mausoleen von Berlin nach Stahnsdorf gebracht, weil Albert Speer die Hauptstadt in „Germania“ umwandeln wollte. Dafür waren ihm mehrere Friedhöfe im Weg. Viele Grabsteine stammen aus dem 19. Jahrhundert und wurden mit entsprechender Symbolik, den Grabinschriften, den Skulpturen und Zeichen verziert. So steht beispielsweise die Mohnkapsel für den Schlaf und den Tod, der Lorbeerkranz dagegen für den Sieg und das Leben.

15.000 Gräber wurden in der NS-Zeit von Berlin nach Stahnsdorf gebracht, weil sie der Planung für „Germania“ im Weg waren. © Olaf Ihlefeldt

An jedem Grab gibt es etwas Neues zu entdecken. Auf dem Friedhof ist ein Briefmarkensammler begraben, wie man auf dem Grabstein erfährt. Und dort muss man sich durch einen Busch schlagen, um dahinter vor einem wunderschönen Jugendstil-Denkmal zu stehen. Die Natur erkämpft sich ihren Platz zurück.

Veranstaltungen auf dem Südwestkirchhof Eine Reise durch die Geschichte des Südwestkirchhofs bieten Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt und Gerhard Petzholtz, ehrenamtlicher Gästeführer, am Samstag, 7. Oktober, um 11 und 14 Uhr Interessierten an. Die monatlich stattfindenden zweieinhalbstündigen Führungen beginnen am Haupteingang, 5 Euro sind der Beitrag zum Denkmalerhalt. Jeden Monat gibt es Führungen über den Südwestkirchhof, hier mit Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt.. © Olaf Ihlefeldt Eine spezielle Kinderführung findet am 14. Oktober um 14 Uhr statt, auch Eltern sind willkommen. Ein Konzert mit Trio Volante - Flöte, Cello und Harfe - gibt es am 15. Oktober um 15 Uhr in der Norwegischen Holzkirche. Am 31. Oktober findet ein Konzert zum Reformationstag statt und am 16./17. Dezember ist die beliebte Adventsmusik bei Kerzenschein angesetzt. Weitere Informationen unter suedwestkirchhof.de.

Weiter geht es im Bogen entlang der Baumgräber. Hier liegen Otto Reichelt, der Lebensmittel-Kaufmann, der Geograf und Asienforscher Ferdinand von Richthofen, und – in einer imposanten Gruft – der Sprachwissenschaftler Gustav Langenscheidt. Auch andere Promis haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Etwa 100 Meter von Langenscheidt entfernt liegt unter einer Kiefer das Grab des Schauspielers und Sängers Manfred Krug und seiner Frau.

Prominenz auf dem Südwestkirchhof

Aber auch der Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid, „Hänsel und Gretel“-Komponist Engelbert Humperdinck, der Stummfilm-Regisseur Friedrich-Wilhelm Murnau, der Maler Heinrich Zille, der Industrielle Werner von Siemens oder FDP-Politiker Otto Graf Lambsdorff gehören zu den Prominenten, die auf diesem Friedhof bestattet wurden.

1909 ist der Südwestkirchhof eröffnet worden. In Berlin war der Platz auf den Friedhöfen knapp geworden, also wich man auf das Umland aus.

Sie alle liegen aus einem Friedhof, der zwar in Stahnsdorf und damit in Brandenburg liegt, aber dennoch ein Teil Berlins ist. Denn als es Ende des 19. Jahrhunderts knapp mit den Plätzen auf den Berliner Innenstadtfriedhöfen wurde, beschloss man, aufs Umland auszuweichen. Der Gartenoberingenieur Louis Meyer entwickelte den Waldfriedhof in Stahnsdorf, mit allem, was dazugehört: Alleen und Sichtachsen, Rondellen und der Stabholzkirche.

„Witwenexpress“ wurde ein Opfer der Mauer

Nach der Eröffnung 1909 folgte vier Jahre danach die Anbindung des Südwestkirchhofs über die Friedhofsbahn, auch Witwenexpress genannt, eine S-Bahn-Verbindung zwischen dem Haupteingang und Wannsee, der Stahnsdorf heute noch nachtrauert. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Mauerbau schließlich stillgelegt. Die Nachbarn des Südwestkirchhofes sind mit dem Wilmersdorfer Waldfriedhof und dem Friedhof Güterfelde ebenfalls Berliner.

1167 Soldaten aus dem Commonwealth, die im Ersten Weltkrieg in Brandenburg starben, fanden auf dem Südwestkirchhof ihre Ruhestätte. © Olaf Ihlefeldt

Wer nach der Gruft von Gustav Langenscheidt noch Lust auf mehr hat, seien die nun schon in der Nähe liegenden großen Kriegsopferanlagen empfohlen. 1167 Soldaten aus dem Commonwealth liegen in dem britischen, 1659 Soldaten in dem italienischen Teil. Sie alle sind Opfer des Ersten Weltkrieges, waren in Brandenburg interniert und sind hier ihren Verletzungen oder Erkrankungen wie der Spanischen Grippe erlegen.

Königin Elizabeth II besuchte den Südwestkirchhof

Es waren so viele, dass sie nicht nach Hause transportiert werden konnten. Jetzt reiht sich hier auf englischem Rasen ein Kreuz an das andere. 2004 besuchte die englische Königin Elizabeth II den britischen Soldatenfriedhof, um den Gefallenen zu gedenken.

Gleich im Anschluss folgt ein völliger Kontrast: unberührte Natur. In diesem Abschnitt des Friedhofs liegen umgestürzte Bäume quer, Moose, Flechten und Farne wachsen über die verbliebenen Grabstätten aus der NS-Zeit und an den Wegrändern finden sich unauffällige Wildorchideen. „Wilde Romantik“, sagt Ihlefeldt. Die meist älteren Besuchern werfen es ihm jedoch als „ungepflegte Natur“ vor.

„Wilde Romantik“ nennt Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt einen Bereich des Friedhofs, der ganz der Natur überlassen wird. © Foto: Sebastian Gabsch

Hasen, Füchse, Dachse, Waschbären, Fledermäuse, Echsen, Greifvögel und im Sommer Schmetterlinge gehören zur Fauna der Ruhestätte. Vor allem abends verbreiten Eulen und Käuzchen eine schon mystische Atmosphäre. Wohingegen die zehn bis zwölf auf dem Friedhof lebenden Rehe teilweise schon große Schäden, vor allem an der nachgepflanzten Vegetation, verursachen. Auf den Trockenrasen findet sich die blaugraue Rentierflechte, dazwischen stehen Büschel der Drahtschmiele.

Wer sich verlaufen hat, findet an dieser Stelle wieder die Sichtachse zum britischen Soldatenfriedhof und zur Holzkapelle. Auf dem Weg zurück empfiehlt sich ein Picknick zwischen den Bäumen oder ein Abstecher beim neu sanierten Goldfischteich, der besonders bei den älteren Stahnsdorfern beliebt ist. Wieder draußen, fällt der Kontrast zur Außenwelt auf. Alles läuft wie gewohnt ab, ist schneller, greller, lauter. Der Südwestkirchhof dagegen ist wie eine Oase der Ruhe, des Friedens und der Natur. Ein Ort, zum Kraft tanken.