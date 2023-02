Brandenburg erinnert an Opfer des Krieges Potsdams Oberbürgermeister ruft zu Solidarität mit der Ukraine auf

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will im Frühjahr in die Ukraine reisen, um die angekündigte Städtepartnerschaft mit Iwano-Frankiwsk formell zu bestätigen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Zudem bedankte sich der Rathauschef am Jahrestag des russischen Überfalls bei den Potsdamerinnen und Potsdamern für die große Hilfsbereitschaft.

„Auch nach einem Jahr Krieg in Europa gilt es, der Ukraine solidarisch bei der Abwehr dieses völkerrechtswidrigen Angriffskriegs beizustehen. Die Zeit, in der Territorien mit Waffengewalt erobert werden, ist vorbei! Nur wenn alle das vorbehaltlos akzeptieren, dann kann Frieden und Freiheit in Europa herrschen“, sagte Schubert.

Der Rathauschef bedankte sich bei den Potsdamerinnen und Potsdamern auch für die Aufnahme von Geflüchteten und die zahlreichen Spendenaktionen. Zudem verwies er auf die Hilfe des kommunalen Krankenhauses „Ernst von Bergmann“, das die medizinische Versorgung der Ukraine mit Hilfstransporten unterstützt.

Am Vormittag nahm Schubert im Landtag am Gedenken an die Opfer des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine teil. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) forderte dort ein rasches Ende des Krieges. „Herr Präsident, beenden Sie endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine! Sie haben es in der Hand“, sagte Woidke am Freitag an die Adresse von Kreml-Chef Wladimir Putin. Brandenburg stehe weiter fest an der Seite der Menschen in der Ukraine.

Woidke dankte den Brandenburgerinnen und Brandenburgern für ihr Engagement

Nach einem Jahr voller Leid für die Menschen in der Ukraine seien die schlimmsten Befürchtungen übertroffen worden, sagte Regierungschef Woidke. „Russland führt einen Vernichtungskrieg, in dem die zivile Infrastruktur der Ukraine gezielt zerstört und damit den Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird.“ Deutschland sei keine Kriegspartei, aber doch stark vom Krieg betroffen. Woidke dankte den Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg dafür, dass sie den Geflüchteten aus der Ukraine mit großem Engagement beistünden.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) sagte in ihrer Rede: „Wir werden uns nicht an den Krieg gewöhnen, versprochen.“ Auf der Tribüne verfolgten auch Geflüchtete aus der Ukraine die Reden.

Wir werden uns nicht an den Krieg gewöhnen, versprochen. Ulrike Liedtke (SPD), Landtagspräsidentin

Liedtke, die auch an die Hilfsbereitschaft der Menschen in Brandenburg erinnerte, sagte, sie wünsche sich, dass viele Menschen in Russland aus Protest gegen den Krieg auf die Straße gingen. „Wir im Osten wissen, dass Demokratie errungen werden kann.“ Zudem rief sie zur anhaltenden Unterstützung der Menschen in der Ukraine auf. Die ukrainische Gesandte Iryna Samchenko sagte bei der Gedenkveranstaltung im Landtag: „Der russische Terror kennt keine Grenzen. Er kann und muss gestoppt werden.“

Brandenburg für mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine „ein temporäres Haus“

Samchenko rief zudem zu weiterer Unterstützung für ihr Land auf und dankte für die bisherige Hilfe. Durch die Unterstützung anderer Staaten sei der russische „Blitzkrieg“ gescheitert, sagte sie. Die Menschen in der Ukraine seien jedoch weiter russischem Terror und Gräueltaten ausgesetzt und benötigten weiter Hilfe.

Die ukrainische Gesandte betonte, trotz des Krieges blicke ihr Land „zuversichtlich in die Zukunft“. Für die Ukraine sei es wichtig, einen „umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden“ wiederherzustellen, sagte sie. Auch deutsche Unternehmen seien eingeladen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Die Gesandte betonte zugleich, Brandenburg sei für mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine „ein temporäres Haus geworden“. Auch humanitäre Hilfe sei wichtig für ihr Land.

Unter Leitung von Kantor Björn O. Wiede findet am Sonntag in der Potsdamer Nikolaikirche um 17 Uhr ein Gedenkkonzert mit dem Europe Symphony Orchestra statt, auch Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine wirken mit. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für die Klinik in Iwano-Frankiwsk gebeten. (dpa/epd/cmü)

Zur Startseite