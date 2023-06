Bundeskanzler Olaf Scholz in Bad Saarow Osten braucht höhere Löhne und Offenheit für ausländische Fachkräfte

Bundeskanzler Olaf Scholz mahnt in Ostdeutschland höhere Löhne und mehr Offenheit für ausländische Fachkräfte im Kampf gegen den wachsenden Arbeitskräftebedarf an. „Ein ganz entscheidender Standortfaktor im Werben um Fachkräfte sind natürlich gute Löhne“, sagte Scholz am Sonntagabend laut Redemanuskript beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow.

Laut einer Umfrage würden 72 Prozent der ostdeutschen Unternehmen höhere Löhne als das Mittel gegen den Fachkräftemangel nennen. Ebenso wichtig sei eine stärkere Tarifbindung mit starken Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Die Löhne seien im Osten im Schnitt 620 Euro niedriger als im Westen.

Scholz warnte, dass der Arbeitskräftemangel in Ostdeutschland besonders hart zuschlage. Allein in Sachsen würden in den kommenden sieben Jahren 30 Prozent der 1,6 Millionen Arbeitskräfte in Ruhestand gehen.

Scholz mahnt mehr Offenheit gegenüber Zuwanderung an

Der Kanzler mahnte auch mehr Offenheit gegenüber Zuwanderung an. Dies gilt in Ostdeutschland als besonderes Problem, die Rechtspartei AfD ist laut Umfragen dort mittlerweile stärkste politische Kraft. Auch die Firmen seien in diesem Kampf für mehr Offenheit gefordert. Denn zwei Drittel der in einer Umfrage befragten 1500 ostdeutschen Unternehmerinnen und Unternehmer würden den Arbeitskräftemangel noch vor der Digitalisierung, der Energiesicherheit und den Energiepreisen als größtes Problem nennen.

Es braucht einen Bewusstseinswandel – übrigens im ganzen Land. Nämlich die Einsicht, dass ausländische Fachkräfte hier nicht nur gebraucht werden, sondern wirklich willkommen sind. Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler

Gerade „weiche Faktoren“ würden aber im Rennen der Staaten und Regionen um Arbeitskräfte eine Rolle spielen. „Zu alledem braucht es (deshalb) auch einen Bewusstseinswandel – übrigens im ganzen Land. Nämlich die Einsicht, dass ausländische Fachkräfte hier nicht nur gebraucht werden, sondern wirklich willkommen sind“, mahnte der SPD-Politiker. Er verwies auf die geplante Erleichterung der Zuwanderung von Arbeitskräften.

Scholz lobte zudem die wirtschaftliche Aufholjagd im Osten und verwies auf eine Reihe milliardenschwerer Investitionen in neue Bereiche wie Halbleiter und Batterien.

Auf der Konferenz in Bad Saarow etwa 50 Kilometer südöstlich von Berlin beraten von Sonntag bis Dienstag Vertreter von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über den wirtschaftlichen Wandel. Dabei geht es etwa um die Bedingungen für Industrieunternehmen, den Fachkräftemangel, den weltweiten Wettbewerb und die Energieversorgung.

Ostbeauftragter über seine Funktion: Wegen Vorurteilen noch notwendig

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hofft nach eigenen Worten, dass seine Funktion nicht mehr allzu lange notwendig ist. Noch sei sie wichtig, weil es viele Vorurteile gegen Ostdeutsche gebe, sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum.

„Solange der Aufholprozess noch nicht im Überholprozess gelandet ist, glaub ich, brauchen wir aber im Kanzleramt diese Funktion.“ Er hoffe aber, dass das nicht mehr lange dauere. Die ostdeutschen Bundesländer sieht der gebürtige Thüringer mit Blick auf die Transformationsprozesse in einer besonderen Zeit. Start-ups und neue Geschäftsmodelle würden gebraucht. Deshalb seien Universitäten und Unternehmensgründungen im Osten wichtig. Schneider nannte Jena in Thüringen als positives Beispiel.

Nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz kann Ostdeutschland zu einem Wachstumsmotor werden. „Ostdeutschlands Wirtschaft erlebt einen Boom. Es gibt eigentlich kaum eine Zukunftstechnologie, kaum eine Wachstumsbranche, die hier in Ostdeutschland nicht bereits zu Hause ist oder sich hier gerade ein neues Zuhause sucht“, sagte er vor Beginn des Ostdeutschen Wirtschaftsforums laut Mitteilung des Veranstalters.

Die wirtschaftliche Entwicklung im Osten verläuft unterschiedlich: So wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt stärker als im Bund insgesamt. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wurden geringere Raten erzielt. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegen die fünf ostdeutschen Flächenländer im Bundesvergleich nach wie vor auf den hinteren Rängen. (dpa, Reuters)