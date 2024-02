Deutsche Bahn in Brandenburg Schaffner setzt Kind an Provinzbahnhof aus

In Zügen der Deutschen Bahn gilt: Minderjährige, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs sind, dürfen nicht einfach des Zuges verwiesen werden, erst recht nicht in der Dunkelheit. Das soll zumindest die Regel sein, die sich das Unternehmen selbst gegeben haben will. Ein Fall aus der vergangenen Woche zeigt jedoch, dass in der Praxis nicht immer so verfahren wird: Am vergangenen Samstag hat ein Schaffner einer Regionalbahn offenbar ein 13-jähriges Mädchen in Seddin (Potsdam-Mittelmark) ausgesetzt. Der Grund: Für ihren Zielbahnhof, der nur noch eine Haltestelle entfernt gewesen ist, sei ihr Ticket nicht mehr gültig gewesen.

Stephan P., der Vater der 13-Jährigen, ist empört: „Eine 13-Jährige aus dem Zug zu werfen, und das noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit am Ende der Heide - dafür habe ich kein Verständnis“, sagt er. Seine Tochter hätte doch einfach noch auf dem Handy ein Ticket für die ausbleibende Reststrecke buchen können. Doch das sei ihr überhaupt nicht angeboten worden, berichtet er. Seine Frau habe während des Rauswurfs aus dem Zug mit ihrer Tochter telefoniert - und so das Geschehen mitverfolgen können.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr soll ihre Tochter am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin in den RE7 gestiegen sein. Das Ziel: Beelitz-Heilstätten. Dort sollte sie sich mit ihren Eltern treffen. Ihr Schülerticket für Berlin AB habe sie auf der BVG-App um ein Zusatzticket für den Tarifbereich C erweitert. Bloß: diese Tarifzone endet in Seddin, eine Haltestelle vor Beelitz-Heilstätten. „Ihr und uns war nicht bewusst, dass diese eine Haltestelle einen Unterschied im Tarif macht“, sagt P..

Kurz vor Seddin soll der Schaffner sie dann kontrolliert und darauf hingewiesen haben, dass sie mit ihrem Ticket nicht bis Beelitz-Heilstätten fahren dürfe. Bei Einfahrt des Zuges in Seddin, so die Schilderung der Eltern, soll sich der Schaffner dann vor der 13-Jährigen aufgebaut und sie mit den Worten „Da ist der Ausgang“ des Zuges verwiesen haben. „Dem Schaffner war bewusst, dass meine Tochter minderjährig ist, da das Geburtsdatum auf dem Schülerausweis steht“, sagt Vater P..

Welche Rechte haben Kinder im Zug? Kinder bis einschließlich fünf Jahre brauchen kein Ticket, wenn sie mit einem Erwachsenen oder älteren Kind mit gültigem Fahrausweis unterwegs sind. Sechs- bis Vierzehnjährige benötigen ein Kinderticket, Jugendliche ab 15 Jahren ein Erwachsenenticket oder eine Schüler- oder Studentenfahrkarte.

Die Fahrt von Seddin nach Beelitz-Heilstätten dauert bloß drei Minuten, ein Ticket für die nicht abgedeckte Strecke, dass sich einfach per App hätte nachlösen lassen können, kostet bei der Deutschen Bahn bloß 2,10 Euro. Eine weitere Möglichkeit wäre das Aushändigen einer Fahrpreisnacherhebung. Dann hätten die Eltern zwar im Nachhinein eine Strafe zahlen müssen, ihre Tochter hätte aber bis zum Zielort fahren können. Genau dieses Verfahren sieht die Deutsche Bahn auch vor, wenn Minderjährige ohne gültigen Fahrschein erwischt werden.

Irritierende Antwort vom Kundenservice

Noch weitere, etwas rabiate Möglichkeit, die Situation zu lösen: das Kind könnte auch direkt der Bundespolizei übergeben werden. Genau das teilte der Kundenservice der Bahn P. mit, als er sich dort über das Verhalten des Schaffners beschwert hat: „Verpflichtende Anweisungen“ an das DB-Personal würden besagen, dass Minderjährige „ohne Fahrausweis oder Ausweisdokumente in die Obhut der Bundespolizei übergeben werden müssen“, steht in der Antwort des DB-Kundenservice, die den Potsdamer Neusten Nachrichten (PNN) vorliegt. Zudem soll die 13-Jährige „schnippisch“ geantwortet und den Zug freiwillig verlassen haben. Die Eltern widersprechen dieser Darstellung.

Die Deutsche Bahn hat auf eine PNN-Anfrage zu dem Vorfall nicht reagiert. Vater P. überlegt nun, gegen den Schaffner eine Anzeige wegen Nötigung zu stellen.