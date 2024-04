Experte im Namen der AfD Kritik an Brandenburger Wasserverbandschef Bähler

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) lehnt die Erweiterung des Tesla-Werkes in Grünheide weiter strikt ab. Eine entsprechende Stellungnahme von Verbandsvorsteher André Bähler ging im Rahmen des aktuellen Beteiligungsverfahrens zu den abgespeckten Plänen des US-Konzerns bei der Gemeinde ein. Bürger und Institutionen konnten dort bis Donnerstag Einwendungen einreichen. Begründet wird das WSE-Veto unter anderem damit, dass das Wasser nicht für neue Bauprojekte in der Region reiche, was allerdings umstritten ist.