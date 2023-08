Festnahme in Brandenburg an der Havel Nachbar klingelt bei Frau und sticht zu – 39-Jährige schwer verletzt

Eine Frau ist in Brandenburg an der Havel durch vier Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden – der mutmaßliche Täter ist laut Polizei ihr Nachbar. Der 40-Jährige klingelte am Sonntagabend bei seiner 39-jährigen Nachbarin und griff diese unvermittelt mit einem Messer an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem der Mann von der Frau abließ, gelang es der 39-Jährigen trotz schwerster Verletzungen den Notruf zu wählen.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Nach Angaben der Polizei und Einschätzungen der Ärzte befindet sie sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 40-Jährige konnte kurz nach dem Angriff von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden und ließ sich widerstandslos abführen. Den Beamten gelang es, sowohl die mutmaßliche Tatwaffe als auch weitere Spuren in der Wohnung zu sichern. Zu den Hintergründen und Motiven der Tat konnten die Beamten noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen wegen des versuchten Tötungsdeliktes dauern an. (dpa)