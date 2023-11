Für starke und lebendige Demokratie Neue Partner für „Tolerantes Brandenburg“

Das Bündnis „Tolerantes Brandenburg“ bekommt zwei neue Partner. Die Kooperationsvereinbarungen mit den Brandenburgischen Sommerkonzerten und den Naturfreunden Brandenburg sollen am Mittwoch in Potsdam unterzeichnet werden, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Damit gehören dem Bündnis künftig 48 Mitglieder an.

Die Brandenburgischen Sommerkonzerte sind den Angaben zufolge das größte Musikfestival in der Region Berlin-Brandenburg. Die Naturfreunde mit neun Orts- und Regionalgruppen sind unter anderem Träger eines vom Bund geförderten Demokratieprojekts in Brandenburg.

Die in der Staatskanzlei angesiedelte Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“ arbeitet den Angaben zufolge seit 2005 mit Partnern zusammen, die sich für eine starke und lebendige Demokratie einsetzen. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, Verbände, evangelische und katholische Kirche, Sozialträger, die Feuerwehr und der Fußball-Landesverband.

Mit der Kooperationsvereinbarung verpflichten sich die Bündnispartner, am Aufbau und an der Stabilisierung demokratischer Strukturen sowie an der Zurückdrängung demokratiefeindlicher Einstellungen mitzuwirken. Im Gegenzug verpflichtet sich die Landesregierung zur Beratung und Unterstützung. (epd)