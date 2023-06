Hecken schneiden auf Farsi Kleingärtner-Broschüre für Flüchtlinge weitgehend vergriffen

Knapp drei Monate nach dem Erscheinen ist die Broschüre für Flüchtlinge, die Kleingärtner werden wollen, bereits weitgehend vergriffen. „Wir hatten viele Nachfragen, auch aus ganz Deutschland“, sagte der Sprecher des Integrationsministeriums, Gabriel Hesse, der Deutschen Presse-Agentur. Vergriffen sei die Broschüre „Ich werde Kleingärtnerin! Ich werde Kleingärtner!“ insbesondere in den Sprachen Deutsch und Farsi (Persisch). Daher sei ein Nachdruck geplant.

Dies wünscht sich auch der Landesverband der Gartenfreunde: „Bei uns sind die Broschüren auch weitgehend vergriffen“, sagte der Vorsitzende Fred Schenk. Vereine aus dem Grenzgebiet in Senftenberg hätten sich die Anleitung für Kleingärtner auch auf Polnisch gewünscht, auch eine portugiesische Ausgabe sei bereits angefragt worden. „Aber dies können wir nicht leisten“, meinte Schenk.

Der Verband hatte die Broschüre in sieben Sprachen von Deutsch über Arabisch, Russisch bis hin zu Farsi gemeinsam mit der Brandenburger Integrationsbeauftragten Doris Lemmermeier Mitte März vorgestellt. Die Auflage betrug 5500 Exemplare und ist nach Angaben des Sozialministeriums bundesweit einmalig.

Während Lemmermeier insbesondere die Integration von Flüchtlingen durch deren Engagement in Kleingarten-Vereinen fördern will, geht es den Gartenfreunden in erster Linie um neue Mitglieder. Denn auf dem Land sei die Existenz vieler Vereine wegen schwindender Mitgliederzahlen bedroht, sagte Schenk. Finanziell sei eine Parzelle im Kleingartenverein jedenfalls sehr erschwinglich, betonte er: „Der Pachtpreis liegt im Brandenburger Durchschnitt bei zwölf Cent pro Quadratmeter im Jahr.“ (dpa)