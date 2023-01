Im öffentlichen Nahverkehr Brandenburg hebt Maskenpflicht zum 2. Februar auf

Brandenburg hebt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zum 2. Februar auf. Die entsprechend geänderte Corona-Infektionsschutzverordnung werde zugleich bis zum 7. März verlängert, teilte die Staatskanzlei nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag in Potsdam mit. Dem Beschluss sei eine Verständigung mit dem Land Berlin vorangegangen, das die Maskenpflicht ebenfalls zum 2. Februar aufheben will.

Auch nach dem Ende der Maskenpflicht werde jedoch empfohlen, in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) freiwillig eine Maske zu tragen, hieß es weiter: „Masken schützen nachweislich und effektiv vor Infektionen.“

Im Fernverkehr wird weiter eine FFP2-Maske benötigt

Bis zum 1. Februar müssen den Angaben zufolge in Brandenburg Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr weiter eine FFP2-Maske tragen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Kinder unter sechs Jahren sowie Gehörlose und schwerhörige Menschen. Bei der Schülerbeförderung und für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sei wie bisher eine OP-Maske ausreichend, hieß es.

Bis zum 7. März gilt den Angaben zufolge weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht für Gäste in geschlossenen Räumen von Obdachlosen- und Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünften. Gemäß Bundesgesetz gelte die FFP2-Maskenpflicht zudem weiter unter anderem im öffentlichen Personenfernverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, hieß es.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Brandenburg am Dienstag 521 Menschen mit einer bestätigten Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, darunter 42 auf der Intensivstation. 28 von ihnen hätten beatmet werden müssen, hieß es. (epd)

