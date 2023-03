Justizministerin Hoffmann unter Druck Freie Wähler fordern Rücktritt nach Urteil zur Gerichtsreform

Es ist eine krachende Niederlage für Brandenburgs Justizministerin Beate Hoffmann (CDU): Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag fordern ihren sofortigen Rücktritt, nachdem nun auch der Dienstgerichtshof des Landes beim Oberlandesgericht die Zwangs-Versetzung zweier Arbeitsrichter im Zuge der Arbeitsgerichtsreform Hoffmanns als rechtswidrig kassiert hat. Im Kenia-Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gerät nach Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) damit gleich das nächste unter Druck.

Richterwahlausschuss hätte beteiligt werden müssen

Wie die erste Instanz kommt auch Brandenburgs oberstes Dienstgericht zum Ergebnis, dass bei der Versetzung der Richterwahlausschuss des Landtages hätte beteiligt werden müssen, was das Justizministerium unterlassen hatte - nach beiden Urteilen wider besseres Wissen. Nach dem aktuellen Urteil vom 24.März 2023, das dieser Zeitung vorliegt, erfüllte die Beschwerde des Hoffmann-Ressorts gegen das Urteil der ersten Instanz nicht einmal die formalen juristischen Vorraussetzungen.

Der Richterwahlausschuss Richterwahlausschüsse sind Gremien auf Landes- und Bundesebene, die Richter aus allen Zweigen der Gerichtsbarkeit berufen. In Brandenburg besteht das Gremium, das nichtöffentlich tagt, aus acht ständigen Mitgliedern aus den Reihen der Landtagsabgeordneten, zwei Mitgliedern aus der Richterschaft und einem Mitglied aus der Rechtsanwaltschaft. Nichtständige Mitglieder sind ein Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie je ein Mitglied der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit.

Der Schriftsatz sei „nicht in der für Behörden vorgeschriebenen Form als elektronisches Dokument übermittelt worden, sondern nur als Fax und mit einfacher Briefpost in Papierform“, belehrten die OLG-Richter das Justizministerium. Schon allein deshalb sei die Beschwerde „unzulässig.“ Dies sei „ein Amateurfehler, der einer obersten Landesbehörde niemals passieren darf“, rügen die Freien Wähler.

Die Ministerin hat nun schon bereits zum zweiten Mal im Klartext lesen müssen, dass Gesetze auch für sie gelten. Rudolf Zeeb, Anwalt

Vor allem aber war das Vorgehen des Justizministeriums bei der Versetzung laut Landesdienstgerichtshof rechtswidrig, weil es für die Versetzung der Arbeitsrichter nach Neuruppin beziehungsweise Cottbus nicht die erforderliche Zustimmung des Richterwahlausschusses eingeholt hatte. Doch, so das Urteil, im „gewaltenteilenden Rechtsstaat darf sich der Rechtsanwender nicht über den klaren Wortlaut eines Gesetzes hinwegsetzen […]“. Mit der dieser Begründung hatte bereits das Dienstgericht Cottbus im Dezember 2022 die Versetzung kassiert, wogegen Hoffmann in Beschwerde gegangen war.

„Die Ministerin hat nun schon bereits zum zweiten Mal im Klartext lesen müssen, dass Gesetze auch für sie gelten“, erklärte Anwalt Rudolf Zeeb, früher mal Staatssekretär und Staatskanzleichef im Land, der den Richter vertritt. „Soweit hätte es nicht kommen müssen.“ Er habe am Montag im Namen seines Mandanten ein Vergleichsangebot vorgelegt, wonach dieser vor Wiedereinsetzung in sein Amt bereit wäre bis Jahresende in Neuruppin auszuhelfen. „Ich hoffe, dass die Ministerin zur Vernunft zurückkehrt.“ Allerdings bestätigte Zeeb, dass das Justizministerium für den Fall einer Niederlage vor dem Landesdienstgerichtshof angedroht hat, eine Amtsenthebung gegens einen Mandanten anzustrengen - und ihn dann neu als Richter zu ernennen. „Dieses Vorgehen wäre in der Bundesrepublik einmalig“, sagte Zeeb.

Für die Freien Wähler ist Hoffmann untragbar geworden

Linke und Freie Wähler hatten im Dezember Hoffmann vergeblich aufgefordert, auf die Beschwerde zu verzichten. Die Ministerin habe dies ignoriert und die Kläger stattdessen unnötig in eine weitere Instanz gezwungen, lautet nun die Kritik der Freien Wähler. Es sei offensichtlich nötig und auch beängstigend, dass ein Gericht der Justizministerin solche Hinweise erteilen muss. „Das rechtsstaatliche Fass ist zum Überlaufen gekommen“, begründete Freie-Wähler-Chef Peter Vida die Rücktrittsforderung. „Die Justizministerin hat gegen ein Heiligtum des Rechtsstaates, die Gewaltenteilung, gravierend und vorsätzlich verstoßen.“ Hoffmann sei „nicht mehr tragbar und muss ihren Posten räumen.“

Im Zuge der von Hoffmann durchgesetzten Arbeitsgerichtsreform in Brandenburg waren zum 1 .Januar 2023 die Arbeitsgerichte Eberswalde, Potsdam und Senftenberg als eigenständige Standorte geschlossen worden. Im Land gibt es jetzt vier Arbeitsgerichte, in Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Cottbus. An den geschlossenen Standorten wie in der Landeshauptstadt Potsdam finden Gerichtstage statt, bei denen anreisende Arbeitsrichter verhandeln.

Schon nach dem ersten Cottbuser Urteil war Hoffmann unter Druck geraten. Damals forderten bereits die Linken ihren Rücktritt, sprach die Gewerkschaft Verdi von „Gutsherren-Justiz wie in Polen oder Ungarn“, sah der Bundessprecher der Neuen Richtervereinigung „Assoziationen zu absolutistischen Herrschaftsformen“. Nur der Landesverband des Deutschen Richterbundes hatte sich in einer internen Stellungnahme für den Rechtsausschuss des Landtahes von dem „populistischen Gebaren“ der Neuen Richtervereinigung distanziert und zur Besonnenheit aufgerufen.

