Lehrer-Brandbrief hat „Lawine losgetreten“ Ausmaß des Rechtsextremismus-Problems an Südbrandenburger Schulen wird immer deutlicher

Sieben Wochen nachdem zwei Lehrer mit einem Brandbrief über rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule in Burg im Spreewald bundesweit für Aufsehen gesorgt hatten, wird das Ausmaß des Problems immer klarer. Lehrer aus Brandenburg haben sich am Donnerstagabend in Cottbus zur Lage ausgetauscht. Rund 50 Menschen kamen zu dem Treffen in der Zinzendorfkirche im Ortsteil Schmellwitz.

Dazu eingeladen hatte das Bündnis „Mehr Demokratie an Schulen“. Mitinitiator Lukas Pellio, Pfarrer in Spremberg im Spree-Neiße-Kreis, sagte, er bekomme seit der Veröffentlichung des Brandbriefs viele Meldungen von Lehrern, Eltern und Schulsozialarbeitern, die ähnliche Fälle wie in Burg schildern. „Da wurde eine Lawine losgetreten.“

Erschreckend finde er, wie viel Sorge unter denjenigen herrsche, die Vorfälle meldeten. Viele fühlten sich nicht sicher, fürchteten sich vor Anfeindungen von rechts, rechneten mit Konsequenzen durch das Schulamt, wenn sie auf Vorfälle aufmerksam machten. Es sind Meldungen aus Cottbus, Spremberg, Guben, Burg und Forst, Orte in Südbrandenburg, in denen rechte Strukturen fester Bestandteil der Gesellschaft geworden sind.

Wenn sich diejenigen, die auf Vorfälle aufmerksam machen, auch noch um den Rückhalt kümmern und sagen müssen ‘Hey, stellt Euch doch mal hinter uns’, das kann nicht sein. Lukas Pellio, Pfarrer aus Spremberg in Spree-Neiße

Sorge vor „Nestbeschmutzer“-Image

Pellio findet, dass es zu wenig Unterstützung durch die Politik und das Schulamt gibt. „Wenn sich diejenigen, die auf Vorfälle aufmerksam machen, auch noch um den Rückhalt kümmern und sagen müssen ‘Hey, stellt Euch doch mal hinter uns’, das kann nicht sein.“ Die Menschen müssten ermutigt werden. Daran fehle es oft.

Die Sorge, als „Nestbeschmutzer“ zu gelten, ist unter Lehrern, Schülerinnen, Eltern und Sozialarbeiterinnen am Donnerstagabend in der Kirche deutlich spürbar. Und sie wird auch immer wieder in Wortbeiträgen angesprochen. Viele wollen etwas sagen, sie berichten aufgeteilt in Arbeitsgruppen von Hitlergrüßen und Hakenkreuzen, die Normalität an ihren Schulen seien – und die Schulleitungen sähen zu.

Lage gleicht einem „Minenfeld“

Eine Lehrerin aus Spree-Neiße, die aus Sorge vor Reaktionen weder ihren Namen noch ihre Schule nennen möchte, sagt, die aktuelle Lage gleiche einem „Minenfeld“. Sie habe ohnehin schon Probleme und müsse aufpassen, was sie sage. Diejenigen, die hinter ihr stünden, das sei in der Schule die Minderheit.

Eine, die offen spricht, ist Melanie Sado. Die dreifache Mutter aus Cottbus ist aktiv in dem Bündnis. Als Mutter dreier schwarzer Kinder und Ehefrau eines Afrikaners sei sie in Cottbus täglich Rassismus ausgesetzt. „Man schafft sich ein Schutzumfeld“, sagt die Sozialarbeiterin. Sie will das Problem aber nicht auf Südbrandenburg begrenzen. Und auch nicht auf Brandenburg. In Berlin erlebe sie mit ihrer Familie ebenfalls Anfeindungen.

„Aber dort gibt es eine größere Community derjenigen, die sich gegen solche Dinge wehren.“ Ihr 13-jähriger Sohn traue sich in Cottbus nicht alleine zum Einkaufen in den Supermarkt. Man sieht, dass es der jungen Frau nah geht, wenn sie von den Erlebnissen ihrer Kinder berichtet. „Manchmal geht es auch um Schuld. Ich habe sie in diese Welt gesetzt“, sagt sie mit dünner Stimme.

Einladung ins Bundeskanzleramt

Für die beiden Brandbrief-Veröffentlicher Laura Nickel und Max Teske sind die letzten Wochen anstrengend gewesen. Die Situation an ihrer Schule habe sich verschärft. Noch immer, sagen sie, erhalten sie nicht ausreichend Unterstützung. Was sie bestärke, seien diejenigen, die ihnen Mut zusprächen, wie eine Burgerin neulich auf dem Fahrrad, sagt Nickel.

Aber auch Gespräche mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD). Er hatte sie vergangene Woche ins Bundeskanzleramt eingeladen. Der SPD-Politiker postete nach dem Treffen auf seinem Twitter-Account ein Foto mit Teske und Nickel und schrieb: „Wir alle müssen uns zunehmender Verharmlosung o. Gleichgültigkeit von Rechtsextremismus entgegenstellen & die stärken, die sich vor Ort für Demokratie einsetzen. Dabei haben sie die volle Unterstützung der BReg.“

Schneider habe konkret nachgefragt, wie er den beiden helfen könne. Er wolle an dem Thema dranbleiben. „Wir nehmen Schneider beim Wort. Jetzt müssen Taten folgen“, sagte Teske.

Mehr Unterstützung von Landespolitik gefordert

Vor dem Treffen in der Kirche kamen am Donnerstag auch zwei Vertreter des Bundesfamilienministeriums. Das Gespräch habe Nickel und Teske noch einmal bestärkt darin, das Richtige zu tun – trotz der Anfeindungen von Lehrern, Schülern und Kollegen, die sich teils zuspitzten. „Wir merken, dass das Problem auf Bundesebene angekommen ist“, sagt Nickel.

Und Brandenburg? „Wir hätten uns mehr Unterstützung erhofft“, so die Lehrerin. Die beiden finden es schade, dass Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) bislang nicht das persönliche Gespräch gesucht habe. „Wir sind gesprächsbereit“, sagt Nickel. Das Bildungsministerium verweist auf Angebote des staatlichen Schulamtes Cottbus. „Das ist Sache der unteren Schulaufsicht“, sagt Sprecherin Ulrike Grönefeld. Freiberg wolle zur Tagung für Pädagogen und Schulleitungen zum Umgang mit Gewalt und Extremismus am 27. Juni in Cottbus kommen, zu der das Ministerium eingeladen hatte.

Hatten den Stein ins Rollen gebracht: die beiden Brandbrief-Lehrer Laura Nickel und Max Teske © Andreas Franke

Hakenkreuze aus Kirchenmobiliar

Nickel und Teske und das Bündnis wollen weiter auf die Probleme in den Schulen aufmerksam machen. „Das war ein produktiver Start“, sagt Nickel nach dem Treffen. Denn alleine könne man nicht viel gegen das Problem tun, das sich längst nicht nur auf die Schulen begrenze.

Die Polizeidirektion Süd registriert seit dem Brandbrief deutlich mehr Meldungen rechtsextremer Vorfälle an Schulen. „Die Schulen sind da sehr, sehr sensibel geworden“, sagt Sprecherin Ines Filohn. Und auch die Schulämter melden laut Bildungsministerium mehr Fälle. Die meisten kamen aus dem Bereich des staatlichen Schulamtes Cottbus.

Während des Treffens erzählt ein Pfarrer der Evangelischen Kloster-Kirchengemeinde Cottbus, dass er auf den Stühlen der Kirche Hakenkreuz-Schmierereien gefunden habe. „Das wird einem jetzt erst richtig bewusst, was das bedeutet“, sagt er.