Nach fast drei Jahren Brandenburgs Corona-Beschränkungen fallen weg

Nach fast drei Jahren enden die Corona-Beschränkungen von Brandenburg an diesem Mittwoch (1. März). Die Besucher von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen brauchen aber noch bis zum 7. April eine FFP2-Maske, ein Corona-Test ist für sie nicht mehr nötig.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bat um Vorsicht vor allem für Menschen mit höherem Krankheitsrisiko. „Die meisten Corona-Infektionen verlaufen mittlerweile vergleichsweise milde und ohne schwere Komplikationen“, teilte Nonnemacher am Dienstag mit. Ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankung hätten aber ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Wer krank sei, solle zuhause bleiben. Alle drei Werte der Corona-Warnampel des Landes waren am Dienstag auf Grün.

Die Ministerin verteidigte die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. „Insgesamt betrachtet sind wir gut durch diese Krise gekommen“, sagte Nonnemacher. Kontaktreduzierungen seien notwendig gewesen, um das Virus auszubremsen. Das Tragen von Masken habe sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, um die Übertragung des Virus zu verhindern.

Am Mittwoch fallen die letzten landeseigenen Corona-Beschränkungen weg: Die Maskenpflicht für Besucher in Räumen von Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingseinrichtungen sowie die Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in Flüchtlingseinrichtungen, psychiatrischen Krankenhäusern und Jugend- und Seniorenheimen gibt es dann nicht mehr. Die Isolationspflicht fiel bereits zum 13. Februar weg. Auch der Bund setzt fast alle bundesweiten Test- und Maskenpflichten aus. (dpa)

