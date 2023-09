Nach Immobilienkauf in Brandenburg Ehepaar entdeckt Hakenkreuz-Schmiererei im Haus von Ex-Bundestagspolizist

Der Umzug in eine neue Wohnung oder der Kauf eines neuen Hauses bringt es nicht selten mit sich, dass man im Keller, auf dem Dachboden oder in anderen längst vergessenen Ecken auf den ein oder anderen zurückgelassenen Gegenstand der Vorbesitzer stößt. So auch in Fall des Berliner Ehepaars Schuster (Name geändert).