Nach Mord an Lehrerin auf der A9 Prozessauftakt vor dem Potsdamer Landgericht

Unter hohen Sicherheitsauflagen beginnt am heutigen Montag (15. Januar) eines der aufwändigsten und kompliziertesten Gerichtsverfahren in Brandenburg seit Jahren. Ab 9 Uhr müssen sich vor dem Landgericht Potsdam zwei 42-jährige Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes an der Lehrerin Carolin G. aus Potsdam-Mittelmark verantworten.

Hintergrund der Bluttat soll ein Sorgerechtsstreit sein

Björn R. und Benjamin K. wird vorgeworfen, auf der Autobahn 9 zwischen Brück und Beelitz die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten R. heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mittels einer Schusswaffe ermordet zu haben. Björn R. soll seinem Schulfreund Benjamin K. den Auftrag zu der Bluttat gegeben haben. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit zwischen Carolin G. und ihrem Ex-Partner um den gemeinsamen Sohn gewesen sein.

Die beiden Männer waren im Juli im schleswig-holsteinischen Glückstadt und auf dem Rasthof „Börde Süd“ in Sachsen-Anhalt gefasst worden. Sie kamen in Untersuchungshaft. In einem Fall gehe es um dringenden Mordverdacht, in dem anderen um den Verdacht der Anstiftung zum Mord, so die Staatsanwaltschaft Potsdam, die beim Prozess von Maria Stiller vertreten wird. Sie war auch Anklägerin im Prozess gegen die frühere Oberlin-Pflegekraft Ines R., die im April 2021 im Babelsberger Thusnelda-von-Saldnern- Haus vier Bewohner mit Behinderung ermordete.

25 Prozesstage, mehr als 160 Zeugen

Die 40-jährige Carolin G. war Lehrerin in Brück (Potsdam-Mittelmark). Am 10. Mai hatte die Polizei auf der Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück in einem abgestellten Auto mit Unfallspuren die Tote entdeckt. Die Ermittlungen erwiesen sich zunächst als außerordentlich schwierig. Auch der Prozess, sagen Juristen, wird nicht einfach. 25 Prozesstage bis in den Mai hinein sind angesetzt, mehr als 160 Zeugen sollen gehört werden. Angehörige des Opfers treten als Nebenkläger auf.

Prominente Verteidiger

Am ersten Prozesstag am Montag sollen nach Verlesung der Anklageschrift vier Polizisten und ein Notarzt als Zeugen gehört werden. Auch die beiden Angeklagten haben die Möglichkeit, sich erstmals zu den Vorwürfen zu äußern. Sie werden von prominenten Anwälten vertreten. Björn R. wird unter anderem von Axel Weimann verteidigt. Der Berliner war der Verteidiger von Mario K. im spektakulären Maskenmann-Prozess um eine Entführung am Storkower See. Benjamin K. hat sich unter anderen den bekannten Potsdamer Strafverteidiger Matthias Schöneburg als Anwalt genommen.

Geleitet wird der Prozess vor der 1. Großen Strafkammer von Bodo Wermelskirchen, seit 2022 als Nachfolger von Theodor Horstkötter Vorsitzender Richter.