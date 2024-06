Nahe der Tesla-Fabrik 250-Kilo-Bombe in Brandenburger Wald gefunden

In einem Waldgelände nahe der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla bei Grünheide ist eine 250 Kilogramm schwere Bombe gefunden. Das teilte das Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Donnerstag auf Anfrage mit. In dem Wald befindet sich auch ein Protestcamp von Umweltaktivisten, die gegen eine geplante Werkserweiterung von Tesla protestieren.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Weitere Details etwa zur Herkunft der Bombe nannte die Polizei nicht. Das Brandenburger Innenministerium hatte vor möglichen Gefahren durch alte Kampfmittel gewarnt. Das Ordnungsamt der Gemeinde Grünheide bestätigte den Fund einer Bombe ebenfalls. (dpa)