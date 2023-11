Nasse Wiesen und Paludikultur Ausschuss bringt Moorschutzprogramm für Brandenburg auf den Weg

In Brandenburg könnte es bald mehr nasse Wiesen geben. Dem Moorschutzprogramm, dem Maßnahmenkatalog für die Wiedervernässung von trockengelegten Mooren, stimmten die SPD-, CDU- und Grünen-Mitglieder des Klimaschutzausschusses am Mittwoch zu. Nun geht das Moorschutzprogramm in die nächste Instanz, den Landtag.

Viel Klimaschutz-Potenzial liegt im Moor

„Moorschutz liegt im besonderen öffentlichen Interesse, weil er einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet, in der Landwirtschaft den entscheidenden Beitrag“, sagte Isabell Hiekel, umwelt- und landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen. Brandenburg ist mit einer Moorfläche von 264.400 Hektar und anteilig 15 Prozent eines der moorreichsten Bundesländer. 247.000 Hektar wurden zu landwirtschaftlichen Zwecken entwässert und treiben seitdem die CO₂-Emissionen nach oben. Brandenburg strebt an, bis 2030 die Emissionen aus Moorböden um mindestens 750.000 Tonnen CO₂-Äquivalente zu senken. Der Weg dahin: das Moorschutzprogramm.

Ein Vorzeige-Projekt, das Klimamoor, wurde von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) jüngst als herausragendes Projekt der „UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen“ im Bereich Moore ausgezeichnet. Durch das Fluten von 6.500 Hektar sollen 73.000 Tonnen CO₂-Äquivalente reduziert werden. Weitere geplante und angestrebte Projekte betreffen die nasse Landwirtschaft, sogenannte Paludikultur, und deren Verwertung, weitere Wiedervernässungsflächen sowie die Kohlenstoffzertifikate MoorFutures.

Kritik kam von Mitgliedern der AfD, die die Interessen betroffener Landwirte nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Johannes Funke (SPD) betonte die Freiwilligkeit, Isabell Hiekel die Beratungsangebote für Landeigentümer, Landwirte und Kommunen.

Die Finanzierung des Moorschutzprogrammes ist noch nicht konkretisiert. Die Landesmittel seien begrenzt, sagte Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne). Das Klimamoor-Projekt wird mit 7,2 Millionen Landesmitteln aus dem Zukunftsinvestitionsfond finanziert. Zudem rechnet Vogel mit EU- und Bundesfördermitteln. Der Bund stellt im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz bis 2026 vier Milliarden Euro unter anderem für Moorschutz in Deutschland zur Verfügung. Sobald Förderrichtlinien feststehen, soll ein Finanzierungsvorschlag unterbreitet werden.