Notrufbearbeitung gesichert Regionalleitstelle Brandenburg ausgefallen

In Teilen Brandenburgs ist am Freitagmittag der Notruf 112 wegen des Ausfalls der Regionalleitstelle Brandenburg gestört. Betroffen sind die Bereiche Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Die Bearbeitung von Notrufen sei aber gesichert, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit.

Die Einsatzbearbeitung für die Stadt Brandenburg an der Havel und den Landkreis Potsdam-Mittelmark erfolge in der Regionalleitstelle Lausitz (Cottbus), die Einsatzbearbeitung für den Landkreis Teltow-Fläming in der Regionalleitstelle Oderland (Frankfurt (Oder)), hieß es in einer Mitteilung. Krankentransporte finden im eingeschränkten Notbetrieb statt.

„Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Im Notfall erreichen Sie Feuerwehr und Polizei an Ihren Standorten. Oder wenden Sie sich an die Polizei unter 110! Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe!“, so das Bundesamt.