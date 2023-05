Oleksii Makeiev sprach im Europaausschuss Ukrainischer Botschafter zu Besuch im Potsdamer Landtag

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat am Donnerstag Abgeordnete des brandenburgischen Landtags getroffen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) empfing ihn am Morgen in Potsdam. Er wolle den Menschen für die „fantastische Solidarität“ mit der Ukraine danken, sagte Makeiev. „Wir in der Ukraine werden mit Ihrer Hilfe und Unterstützung den Krieg gewinnen und den Frieden erkämpfen.“

Der Botschafter sprach auch im Europaausschuss des Landtages. Bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg trifft er am Mittag mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Staatskanzlei zusammen. (dpa)