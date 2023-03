Rabbinerausbildung Zentralrat plant Stiftung für Geiger-Kolleg

Der Zentralrat der Juden in Deutschland will nach dem Skandal um mutmaßlichen Machtmissbrauch und Diskriminierungen die Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam neu aufstellen. Dazu soll eine religionsgemeinschaftlich Siftung durch den Zentralrat gegründet werden, wie dieser am Donnerstag bekanntgab. Unter dem Dach der Stiftung sollen jeweils in religiös eigenständigen Einrichtungen liberale und konservative Rabbiner ausgebildet werden. Damit solle die Trägerstruktur des Geiger-Kollegs und des Zacharias-Frankel-Colleges „auf neue und stabile Beine“ gestellt werden, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in einem PNN-Interview. „Die Rabbinerausbildung muss verloren gegangene moralische und religiöse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.“

Keine Kooperation mit Homolka

Schuster bezeichnete die Pläne für die neue Struktur als wichtigen Schritt für die Zukunft der Rabbinerausbildung. „Ein Neuanfang ist notwendig“, sagte er vor dem Hintergrund des Streits über die Rabbinerausbildung in Potsdam, nachdem gegen den langjährigen Geiger-Kolleg-Rektor Walter Homolka Vorwürfe des Machtmissbrauchs erhoben worden waren. Eine Zusammenarbeit mit Homolka könne er sich „derzeit nicht vorstellen“, sagte Schuster den PNN.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin übernahm im Januar die Trägerschaft für das Kolleg. Diese Übernahme geschah laut Schuster „in bester Absicht“. Aufgrund des föderalen Prinzips könnten Rabbinerausbildungsstätten in Trägerschaft einer Jüdischen Gemeinde durch den Zentralrat finanziell nicht gefördert werden. Auch dies mache die Neugründung notwendig, um den Bedarf an religiösem Personal aller jüdischen Gemeinden in Deutschland dauerhaft gewährleisten zu können.

„Mehrfache Gesprächsanfragen seitens der Gemeinde an den Zentralrat wurden ignoriert“, heißt es hingegen in einer Stellungnahme der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Stattdessen habe der Zentralrat alte Vorschläge veröffentlicht, ohne die Gemeinde einzubeziehen. Der Zentralrat habe ohne jede Rechtsgrundlage die Auszahlung der zweckgebundenen Bundesmittel für das Geiger-Kolleg eingestellt. Er behindere damit die Rabbinerausbildung massiv, die er doch eigentlich zu schützen vorgebe. „Das Gebaren des Zentralrates ist Machtmissbrauch in Reinform“, so der Vorsitzende der Gemeinde, Gideon Joffe.

Zuspruch vom Staat

Zuspruch für die Pläne des Zentralrats kommt hingegen von Bund und Ländern. Das Brandenburger Wissenschaftsministerium, das Bundesinnenministerium und die Kultusministerkonferenz als die drei staatlichen Geldgeber betonten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung, es sei wichtig, dass die liberale und konservative Rabbinerausbildung in Potsdam fortgeführt werde und Rechtssicherheit für Studierende und Beschäftigte herrsche. Ein künftiges und nachhaltiges Trägermodell müsse durch die jüdische Gemeinschaft abgesichert und akzeptiert sein, betonten sie: Das dafür vom Zentralrat vorgelegte Konzept könne dabei ein Schritt in die richtige Richtung sein.

