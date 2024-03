René Springer übernimmt von Birgit Bessin : Neuer AfD-Vorstand in Brandenburg gewählt

Die extrem rechte AfD liegt in Brandenburg in allen Umfragen vorn. Im Superwahljahr löst der Bundestagsabgeordnete René Springer nun die Kalbitz-Vertraute Birgit Bessin an der Parteispitze ab.