„Sar2736“-Bruchstücke im Havelland? Asteroid verglühte in der Nacht über Brandenburg

Seltenes Schauspiel in der Region: In der Nacht auf Sonntag ist ein Asteroid am Himmel über Brandenburg verglüht.

Berechnungen der US-Weltraumbehörde Nasa zufolge ging der „Sar2736“ getaufte Himmelskörper bei Nennhausen im Kreis Havelland um 0:32 Uhr nieder, wie unter anderem der RBB berichtete. Zu sehen war das Ereignis übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch in großer Entfernung.

Der Physiker der Europäischen Weltraumorganisation ESA Richard Moissl sagte dem „Spiegel“, dass eventuell Bruchstücke als Meteoriten auf dem Boden eingeschlagen sind.

Noch heute würden sich vermutlich Suchtrupps auf den Weg machen, um Reste zu finden. Er sei mit relativ geringer Geschwindigkeit von nur wenigen Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre eingetreten.

Es war dem Bericht zufolge der ungarische Astronom Krisztian Sarneczky, der den bis dahin unbekannten „Sar2736“ am Samstagabend als Erster entdeckte. Er sei nur etwa einen Meter groß gewesen.

Von Anfang an war sei klar gewesen: „Sar2736“ würde daher keine Gefahr für das Leben auf der Erde darstellen, so das Magazin.

Die ersten Berechnungen legten dem Bericht zufolge nahe, dass sich der anfliegende Brocken um 0.32 Uhr irgendwo westlich von Berlin zerlegen würde.

Und tatsächlich war das Spektakel auch am sternklaren Himmel der Hauptstadt zu sehen: Genau zur vorberechneten Zeit trat der Asteroid unweit des Mondes mit steilem Winkel in die Atmosphäre ein.

Etliche Beobachter luden in der Nacht Videos von dem Ereignis in den Sozialen Medien hoch. Auch der Wissenschaftler Michael Aye postete ein Video bei X, unter Berufung auf einen Kollegen beim Seti Institute. Webcams in Leipzig und Prag zeichneten den glühenden Feuerball ebenfalls auf.

„Durch die relativ geringe Eintrittsgeschwindigkeit könnten eventuell Meteoriten entstanden sein“, sagte Moissl dem „Spiegel“. Teile des ursprünglich mehrere Tonnen schweren Boliden könnten also die Erdoberfläche erreicht haben. Vermutlich werden Astro-Fans im Havelland danach suchen.

Vergleichbare Funde waren demnach im vergangenen Frühjahr gelungen, als ein tennisballgroßer Meteorit ein Wohnhaus im schleswig-holsteinischen Elmshorn getroffen hatte.

Die Erde wird ständig von Objekten der Größenordnung von „Sar2736“ getroffen – zwischen 40 und 100 Tonnen an Material aus dem All erreichen den Planeten Expertenschätzungen zufolge jeden Tag, so das Magazin Meistens handelt es sich um kleine Teilchen, die sich bestenfalls als Sternschnuppen verraten.

Doch selbst wenn die Brocken größer sind, verlaufen die Kollisionen fast immer völlig unbemerkt, auch weil die Erdoberfläche zu mehr als 70 Prozent aus Wasser besteht. (lem)