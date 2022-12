Tesla will nach Wasser bohren lassen Erkundungen im Fürstenwalder Gebiet

Tesla nimmt es jetzt selbst in Hand, nach künftigen Wasserquellen für seine Gigafactory in Grünheide zu suchen. Hintergrund sind die Konflikte um Wasser im unmittelbaren Umfeld. Dort hat der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der auch Tesla beliefert, in diesem Jahr bereits beschlossen, in Trockenheitsphasen das Wasser zu kontingentieren. Ebenso wie eine Veto-Praxis gegen neue Gewerbe-, Wohn- und Schulprojekte, weil das Wasser nicht ausreicht. Deshalb wird der US-Elektroautobauer, der derzeit zwei Werkerweiterungen vorbereitet, im Norden und im Osten, nun selbst aktiv. Und zwar etwas weiter entfernt: östlich.

„Es ist richtig, dass Tesla in unserem Verbandsgebiet Erkundungen durchführen will. Tesla ist der Vorhabensträger“, sagte Marlies Görsdorf, Technische Geschäftsführerin des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Fürstenwalde, am Donnerstag dem Tagesspiegel. Allerdings müsse die Verbandsversammlung noch zustimmen.

Fürstenwalder Nachbarverband hat kein Wasserproblem

In diesem Verband, der das Gebiet vom Fürstenwalder Raum bis Frankfurt (Oder) versorgt, gibt es im Unterschied zum WSE weder eine Wasserknappheit noch Genehmigungsprobleme. „Es ist bei uns genügend Wasser vorhanden. Wir haben kein Problem mit dem Dargebot, so wie die meisten Wasserversorger im Land Brandenburg nicht“, sagte Görsdorf. Man habe Reserven. Wie groß die genau sind, sei allerdings nicht ganz klar. Denn die Datengrundlage sei aus DDR-Zeiten, aus den 70er Jahren.

Also will Tesla, wie das Unternehmen inzwischen bestätigt hat, selbst Hydrologen beauftragen, Bohrungen und Pumpversuche im Raum Spreeau zu starten, auf eigene Kosten in siebenstelliger Höhe. Für die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis werde der Antrag vorbereitet, hieß es. Wasser selbstständig fördern will Tesla nach eigenen Angaben aber nicht. Das sei nicht das Ziel und rechtlich so auch gar nicht möglich.

Grundsätzlich sei dem Unternehmen bewusst, dass die perspektivische Wasserverfügbarkeit die Region sehr bewege. Man habe deshalb überlegt, wie Kommunen und Wasserverbände unterstützt werden können, um die veraltete hydrologische Datengrundlage zu verbessern. Genau das war in Prozessen um neue Fördererlaubnisse, die der WSE für die Tesla-Versorgung 2020 erhalten hatte, eins der Hauptprobleme.

Naturschützverbände und Bürgerinitiative kritisieren Teslas Wassersuche

Die Tesla-Pläne, über die der „Stern“ und RTL zuerst berichteten, lösten prompt Kritik und Entrüstung beim Naturschutzbund (Nabu), der Wassertafel Berlin-Brandenburg und der Bürgerinitiative Grünheide aus. Es sei zu befürchten, dass Tesla der Region weiteres Wasser abgrabe, so die Kritik. „Das Wasserproblem wird nicht gelöst, nur verlagert“, warnt auch Michael Ganschow, Geschäftsführer der Grünen Liga.

Das Tesla-Werk in Zahlen und Fakten 6800 Mitarbeiter

größter Industriearbeitgeber und größter Ausbildungsbetrieb im Land

Produktion: rund 3000 Fahrzeuge wöchentlich (geschätzt)

Werkgelände: 300 Hektar am Berliner Autobahnring

Pläne: Erweiterung um 100 Hektar für Güterbahnhof

Ziel: 10.000 Fahrzeuge wöchentlich, 500.000 im Jahr

Produkt: Model Y

Der Fürstenwalder Verband hält diese Bedenken für unbegründet und sieht in der Tesla-Initiative vielmehr einen Win-Win-Effekt. „Das ist hilfreich. Es liegt in unserem Interesse zu wissen, welches Grundwasser gewinnbar ist“, sagte Görsdorf. „Das alles ist in einem frühen Stadium. Wer das Wasser irgendwann einmal hebt, ist eine völlig andere Frage“, so Görsdorf. „Man sollte den Ball flach halten.“

Die meisten der 6800 Tesla-Mitarbeiter sind Berliner

In der aktuellen ersten Ausbaustufe der Fabrik darf Tesla laut Behördengenehmigung in der Gigafactory jährlich 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen. Die kommen bisher aus Wasserwerken des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE), der sich angesichts der Aktivitäten Teslas in der Nachbarregion irritiert zeigt. „Wir waren in die Gespräche nicht einbezogen“, sagte WSE-Sprecherin Sandra Ponesky dem Tagesspiegel. „Wir sind schon verwundert, welche Ausmaße das annimmt. Wir werden bei Fördergenehmigungen begrenzt, und da werden Türen um Türen aufgestoßen.“

Klar sei, dass die Trinkwasserversorgung - egal wo - nicht auf dem Gabentisch der Wirtschaftspolitik geopfert werden dürfe. Im Infrastrukturausschuss des Brandenburger Landtags, der am Donnerstag über Verkehrsprobleme im Tesla-Umfeld beriet, wurden neue Zahlen bekannt. Danach hat das Werk aktuell bereits 6800 Beschäftigte, von den 66 Prozent aus Berlin kommen, 31 Prozent aus Brandenburg und 3 Prozent aus Polen.

