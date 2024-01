Verkehr auch in Potsdam eingeschränkt Rund 1000 Traktoren machten sich auf den Weg zur Brandenburger Staatskanzlei

Mit Hunderten Traktoren sind Landwirte am Montagmorgen zu einer Protestfahrt bis zur Staatskanzlei in Potsdam aufgebrochen. Die Fahrzeuge starteten in Beelitz - rund 30 Kilometer entfernt von der brandenburgischen Landeshauptstadt, wie eine Sprecherin der Polizei in Potsdam sagte. Laut Protestteilnehmern umfasste der Traktor-Konvoi, der sich im Beelitzer Ortsteil Klaistow gebildet hatte, rund 1000 Fahrzeuge.

Auf der Bundesstraße 1 ist mit erheblichen Behinderungen und Staus zu rechnen. Am Vormittag brachten die Traktoren den Verkehr auf der Heinrich-Mann-Allee zum Erliegen. Stadteinwärts bildete sich vor der Langen Brücke ein Stau. In der Mittagszeit erreichten die ersten Traktoren die Breite Straße. Zahlreiche Traktoren blockierten vor der Staatskanzlei die Straße. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke war vor Ort. Er forderte die Rücknahme der geplanten Kürzungen für Landwirte.

Hunderte Traktoren rollten am Montag zur Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam. © Ottmar Winter

Der Bauernverband hatte zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Im gesamten Autobahnnetz Brandenburgs gab es laut Polizei Blockaden an den Auffahrten.

Einschränkungen im Nahverkehr

Wegen der Proteste kommt es in Potsdam zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Wie der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP mitteilte, fahren die Trams aus dem Norden und dem Westen nur bis zum Hauptbahnhof. „Im Süden verkehrt die Tram zwischen Marie-Juchacz-Straße und Bahnhof Rehbrücke“, so der ViP. Busse würden umgeleitet, so ViP-Sprecher Stefan Schulz. Es sei damit zu rechnen, dass sich der Protest auf das gesamte ViP-Netz auswirken wird. Fahrgäste, die aus der Innenstadt in den Potsdamer Süden möchten, werden gebeten, über die Station Rathaus Babelsberg weiter mit der Buslinie 693 bis zum Magnus-Zeller-Platz zu fahren und dort wieder in die Tram zu steigen.

Eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte, die Straßen-Sperrungen mit Traktoren an Bundesstraßen würden immer mal wieder aufgemacht, um den Verkehr fließen zu lassen. „Man muss auch bedenken, dass Kinder und andere Leute bei Minusgraden an der Bushaltestelle stehen. Wenn der Bus dann nicht mehr durchkommt, ist es problematisch.“

An etlichen Verkehrsknotenpunkten ging am Montagvormittag nichts mehr. Auch am Güterverkehrszentrum Großbeeren südlich von Berlin, wo viele Logistik-Unternehmen sitzen, sei die Ein- und Ausfahrt blockiert, teilte die Polizei mit. Es gebe einen langen Stau. Die zentrale Einfahrtsstraße zur Stadt Brandenburg an der Havel sei ebenfalls durch große Fahrzeuge versperrt.

Laut Polizeidirektion West gab es auch nicht angemeldete Aktionen, weshalb eine Anzeige geprüft werde. (dpa)