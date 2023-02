Verschwörungs-Party in Falkensee? Schlager, Drinks und QAnon

Über 120.000 Abonnenten lesen mit, wenn Friedemann Mack über den Messengerdienst Telegram seine verwirrten Gedanken zum Weltgeschehen mit seiner Gefolgschaft teilt. Unter dem harmlos anmutenden Namen „Mäckle macht gute Laune“ betreibt Mack einen Kanal, der von Verschwörungserzählungen nur so wimmelt. Angesichts der großen Reichweite, ist es legitim den Baden-Württemberger als einen der prominentesten Ideologen des antisemitisch konnotierten QAnon-Mythos in der Bundesrepublik zu bezeichnen.

Regelmäßig outet sich Mack als Anhänger der aus den Vereinigten Staaten stammenden Erzählung von einer angeblichen Elite, die in Washington Kinder im Erdinneren festhält. Parallel dazu vertreibt der Unternehmer in seinem Onlineshop Kleidung und Fahnen in den schwarz-weiß-roten Fahnen des deutschen Kaiserreichs. „Schwarz Weiß Rot sind unsere Lieblingsfarben“ (sic), betitelt Mack entsprechende Werbung für sein virtuelles Geschäft. Im August 2015 teilt er eine Rede von Reichsbürger Heinrich Prinz Reuß, der wenige Monate später als mutmaßlicher Anführer eines bundesweiten Reichsbürger-Netzwerkes einen Staatsstreich und die Erstürmung des Bundestags plante.

Am Sonnabend gastiert Mack in Falkensee im Havelland, westlich von Berlin. Der Verschwörungsideologe lädt ein zur „Herzensmenschen Party“ in die Stadthalle der sechstgrößten Stadt Brandenburgs, bis zu 1200 Gäste erhofft sich der Mann aus der Nähe von Heilbronn. Tickets kosten online im Vorverkauf 18 Euro, um 18 Uhr startet die Party, geworben wird mit der Parole „Meet and Greet mit Mäckle macht gute Laune. Feiern bis der Arzt kommt“.

„Bündnis gegen Rechts“ wünscht sich Verbot

Statt eines Arztes wünscht sich das Falkenseer „Bündnis gegen Rechts“ ein Durchgreifen der Stadt, um die Veranstaltung zu verbieten. Die Initiative befürchtet, dass die Stadthalle zur „öffentlichen Multiplikationsform für verschwörungsideologische, antisemitische und staatsdeligitimierende Inhalte“ werden könnte. Alle Bemühungen, den Bürgermeister zu einer Absage zu bewegen, seien jedoch bisher gescheitert. Deswegen ruft das Bündnis nun zum Gegenprotest am Sonnabend vor der Stadthalle auf. Um 17.30 Uhr soll es losgehen.

Als Betreiber der Stadthalle Falkensee fungiert das Rathaus der 40.000-Einwohner-Stadt. Angemietet wurde der Veranstaltungsort von Heike Stumpenhusen, die für die Querdenker-nahe Partei „Die Basis“ als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im Juni antreten will. Die 53-jährige aus Dallgow-Döberitz gilt darüber hinaus als Initiatorin des „Friedenslichts Falkensee“.

Veranstalterin organisiert Montagsspaziergänge

Die Gruppe demonstriert immer montags im Zentrum Falkensees, in der dazugehörigen Telegram-Gruppe wimmelt es von Verschwörungstheorien. Zuletzt wurde die Opferzahl der Alliierten-Bombenangriffe im Februar 1945 von einem User des Kanals nach rechtsextremem Muster auf angeblich über 350.000 beziffert. Dabei gehen Historiker von 25.000 gestorbenen Menschen aus. Stumpenhusen als Admin der Gruppe war für den Tagesspiegel nicht zu erreichen.

Ganz anders als der Falkenseer Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Diesem sind nach eigener Aussage die Hände gebunden. Obwohl auch die Stadt davon ausgeht, dass Mack die Party „signifikant prägen“ wird, wäre eine Nichtvermietung an Heike Stumpenhusen ein „klarer Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsätze“, da die 53-Jährige eben auch Bürgermeisterkandidatin sei, heißt es aus dem Rathaus.

Dagegen könnte jedoch sprechen, dass Stumpenhusen die Halle als Privatperson anmietete. Allerdings teilte sie dabei nach Angaben des Bürgermeisters mit, dass sie ihre Kandidatur im Rahmen der Party bekanntgeben wolle. Nach Einschätzung des Rathauses sei so ein „politischer Charakter“ der Veranstaltung gegeben.

Bürgermeister Müller kündigte an, eventuelle Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der Party geschehen, anzuzeigen und zu verfolgen. Bisher gäbe es laut dem SPD-Politiker auf Nachfrage bei den Sicherheitsbehörden jedoch keine Hinweise auf strafrechtliche Hintergründe zu den beteiligten Personen. Außerdem weist Müller gegenüber dem Tagesspiegel daraufhin, dass der Vertrieb von QAnon-Symbolen oder das Verbreiten der Ideologie in Deutschland nicht verboten sei.

