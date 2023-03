Warum der Monarch den Bauern besucht König Charles macht Möhrensaft-Käse im Ökodorf Brodowin

Während seines ersten Staatsbesuchs in Deutschland als König Großbritanniens besucht Charles III. einen Bauernhof: das Ökodorf Brodowin in der Brandenburger Gemeinde Chorin. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, reist die Entourage um den König kommenden Donnerstag nach Brodowin, um Gespräche über ökologische Landwirtschaft zu führen und die Molkerei zu begehen. Was macht diesen Bauernhof so besonders, dass ihm ein royaler Besuch gebührt?

Charles setzt sich bereits seit rund 40 Jahren für Bio-Landwirtschaft ein – und wurde deshalb von der britischen Boulevardpresse wiederholt als Bioprinz belächelt. Die königlichen Ländereien der „Duchy Home Farm“ ließ er bereits Mitte der 90er Jahre ökologisch bestellen, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse vermarktete er als „Duchy Originals“, als herzogliche Originale. Als Grund für die Bio-Ausrichtung führte Charles die Sorge an, der Einsatz von Antibiotika in der konventionellen Landwirtschaft könne die Entwicklung von resistenten Krankheitserregern fördern. 1998 begann er sogar, die auf dem königlichen Acker geernteten Lebensmittel als Biokiste in einem 15 Kilometer großen Radius auszuliefern.

Frisch gepresst und in Salzlake: Die Rohlinge für den „Königskäse“. © Foto: Brodowin Promo

Die Parallelen zum Ökodorf Brodowin liegen auf der Hand, denn auch die Brodowiner waren Pioniere: Der Bauernhof war der erste Bio-Betrieb Ostdeutschlands, kurz nach der Wende stellte der Hof auf ökologische Landwirtschaft um. Heute ist das Ökodorf der flächenmäßig größte demeter-Betrieb Deutschlands. Brodowin vertreibt ein großes Sortiment aus Gemüse, Obst, Molkereiprodukten und Fleisch, und beliefert pro Woche rund 2500 Kunden in Brandenburg und im Stadtgebiet Berlin mit Biokisten.

Da ein besonderer Gast nach einem besonderen Akt verlangt, wird Charles bei seinem Besuch bei der Herstellung eines „Königskäses“ Hand anlegen, berichtet Ökodorf-Sprecherin Franziska Rutscher. Ein Bauernkäse mit einer Krone als Prägung, verfeinert mit Möhrensaft – „der sieht dann aus wie britischer Cheddar“. Sechs Wochen werden die 150 Käseleiber reifen und dann exklusiv über Alnatura vermarktet. Beim obligatorischen Teetrinken im Hofladen wird auch Alnatura-Chef Götz Rehn an der Teetasse nippen, den seit Jahrzehnten eine Freundschaft mit dem König verbindet. 1997 besuchte Charles, damals noch Prinz, einen Alnatura-Markt in Kassel-Wilhelmshöhe.

Mit einer Krone als Prägung: Anlässlich des Besuchs von König Charles wird ein Bauernkäse hergestellt. Mit Möhrensaft verfeinert wird er orange und „sieht dann aus wie ein britischer Cheddar“. © Foto: Brodowin Promo

Zu lernen gibt es in Brodowin für den König sicher das ein oder andere, denn den sandigen Brandenburger Boden zu bestellen, ist eine Herausforderung. „Speziell an Brodowin ist, dass wir auf Nährstoff-Kreislauf setzen“, erklärt Rutscher. Jeder demeter-Betrieb halte deshalb Wiederkäuer wie Kühe oder Ziegen. „Der Kreislauf beginnt beim Boden, da wächst die Pflanze drauf. Schneide ich die Pflanze ab, nehme ich die Nährstoffe mit.“ Die Pflanzen werden an Wiederkäuer verfüttert – und deren Mist wird als Dünger auf den Boden aufgetragen. „So laugen wir den Boden nicht zu sehr aus“. Eine Kuh „kümmere“ sich mit ihrem Mist um 5 Hektar Fläche.

Credit ist auch Brodowin Promo und BU ist Luftansicht des demeter-Bauerhofes Ökodorf Brodowin respektive Brodowin beliefert wöchentlich 2500 Haushalte in Berlin mit Biokisten © Foto: Brodowin Promo

Außer künstlichem Dünger vermeidet Brodowin auch chemische Schädlingsbekämpfung und setzt auf natürliche Prozesse. Dazu gehört, auf Feldern auch Wildkräuter stehen zu haben. Mohnblumen, Kornblumen und Disteln lockten die Fressfeinde der Schädlinge an. In den Gewächshäusern siedeln sie Marienkäfer und Schlupfwespen an, um Milben und Blattläuse zu dezimieren.

All diese Tricks und Kniffe könnten König Charles interessieren – ebenso Brodowins Vertriebswege. Denn das Ökodorf denkt Nachhaltigkeit noch weiter: Nicht immer lassen sich alle Lebensmittel verkaufen. Deshalb wird bei Brodowin verkocht, was sonst übrig wäre. Aus Knochen wird in der hauseigenen Küche literweise Brühe gekocht und aus Nieren, Pansen oder Rinderzungen bereiten die Köche fast vergessene Gerichte wie „Zunge in Meerrettichsauce“ oder „Schweinenieren in Weißwein“ zu. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, werden viele Produkte in Mehrwegverpackungen und Weckgläsern verkauft. Auch die biologisch abbaubaren Milchtüten mit einem hohen Kreideanteil werden viele in der Region schon einmal im Supermarkt gesehen haben.

Darüber hinaus setzt das Ökodorf auch bei der Logistik auf Nachhaltigkeit. In Berlin und Potsdam wird der überwiegende Teil der Biokisten mit dem elektrischen Lastenrad bis zur Wohnungstür gebracht. Die sogenannte „Letzte Meile“ reisen die Biokisten also emissionsfrei und ohne zur Verstopfung der Straßen beizutragen – und Staus sind auch London nicht fremd. Vier Lastenräder werden den König bei seinem Besuch am kommenden Donnerstag erwarten. Ob sich der König allerdings auf den Sattel schwingt und eine Probefahrt über den Hof wagt, bleibt abzuwarten.

