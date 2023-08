Wünsch dir was im Sternenpark Der Himmel als Leinwand, kosmisches Kino unter freien Himmel 

Still ist es und richtig finster. Nicht einfach nur dunkel, sondern wirklich zappenduster. Es geht langsam auf Mitternacht zu. Etwa hundert Menschen haben sich versammelt, liegen auf ihren mitgebrachten Decken, auf dem Rücken, die Augen suchen erwartungsvoll den Nachthimmel ab. Manche haben sogar aufblasbare Sessel dabei. Die meisten kamen am Abend auf den Sportplatz in Milow, brachten ihr Picknick mit, Käsehäppchen, Obst, ein Bierchen. Sonst wird hier Fußball gespielt, heute haben die Sternengucker das Grün mit Beschlag belegt.