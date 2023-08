Zu wenig Sensibilität, kein Personal Wenn Vergewaltigungsopfer retraumatisiert werden

Marina R. (Name geändert) hat den Mann, der sie vergewaltigte, zunächst nicht angezeigt. Er habe sie bei einer Betriebsfeier mehrfach zum Tanzen aufgefordert. „Ich hatte ihm zu verstehen gegeben, dass ich in einer festen Beziehung bin und nicht an ihm interessiert“, erzählt sie. „Und dass ich ein kleines Kind habe. Deshalb ging ich auch früher als die anderen nach Hause. Doch er ist mir heimlich gefolgt.“

An einer am Abend wenig frequentierten Grünanlage habe sie der Mann plötzlich von hinten gewürgt und ins Gebüsch gezerrt. „Als ich mich wehrte und schrie, hielt er mir Mund und Nase zu, so dass ich zu ersticken glaubte. Ich hatte Todesangst, dachte nur noch an mein Kind und habe ihn machen lassen, bis er weglief.“

Zu Hause habe sie Stunden lang geduscht, erzählt Marina R.. Doch der Ekel und das Gefühl, beschmutzt zu sein, blieben. Sie recherchierte im Internet und erfuhr, dass es wichtig sei, die Tatspuren so schnell wie möglich sichern zu lassen – auch wenn man noch nicht entschieden habe, ob man den Täter anzeigen wolle. Sie las auch, dass es im Krankenhaus ihrer Stadt die Möglichkeit gab, dies vertraulich vornehmen zu lassen und rief die angegebene Telefonnummer an.

Doch auf den im Netz empfohlenen Schlüsselsatz „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einer Gynäkologin“, hörte sie am anderen Ende nur: „Was? Wieso? Wissen Sie, wieviel Uhr es ist?“ Marina R. antwortete: „Aber diese Nummer ist angegeben, wenn einem etwas Schlimmes passiert.“ Am anderen Ende wurde offenbar nachgedacht, dann hieß es: „Da müssen Sie trotzdem erst in die Notaufnahme. Ihre Daten müssen aufgenommen werden. Sonst kann sie niemand behandeln.“ Marina R. legte auf. „Ich kenne diese Notaufnahme“, sagt sie. „Da hätten dreißig Leute mitgehört, was mir passiert ist.“

Angebot der vertraulichen Spurensicherung

„So sollte es natürlich nicht laufen“, sagt Gabriel Hesse, der Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. Beim Angebot der vertraulichen Spurensicherung, das es mittlerweile in sechs Brandenburger Kliniken gibt, ginge es ja gerade darum, unter anderem mit dem Schlüsselsatz „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einer Gynäkologin oder einem Urologen“ diskret darauf aufmerksam machen, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat. „In diesem Fall wird man unverzüglich zu der entsprechenden Station weitergeleitet“, sagt Gabriel: „Dort wird in ruhiger Atmosphäre das weitere Vorgehen mit der Ärztin oder dem Arzt beraten“. Das beinhalte auch die weiterführende Nachsorge und Hilfe und diene dem speziellen Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt.

Anlaufstellen und Informationen im Land Brandenburg Hilfe bieten die Krankenhäuser: Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam

Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam, Telefon: 0331 241 55051, www.evb-gesundheit.de/klinikumevb/soforthilfe-nach-vergewaltigung

Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam, Telefon: 0331 241 55051, www.evb-gesundheit.de/klinikumevb/soforthilfe-nach-vergewaltigung Carl-Thiem-Klinikum Cottbus

Thiemstraße 111, 03048 Cottbus, Telefon: 0355 46-2468, www.ctk.de

Thiemstraße 111, 03048 Cottbus, Telefon: 0355 46-2468, www.ctk.de Klinikum Frankfurt (Oder)

Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder), Telefon: 0335 548-2710 oder 0335 548-1301, www.klinikumffo.de

Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder), Telefon: 0335 548-2710 oder 0335 548-1301, www.klinikumffo.de Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg (Neuruppin)

Fehrbelliner Straße 38, 16816 Neuruppin, Telefon Notaufnahme: 03391 394515, www.ukrb.de

Fehrbelliner Straße 38, 16816 Neuruppin, Telefon Notaufnahme: 03391 394515, www.ukrb.de Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel

Hochstraße 29, 14770 Brandenburg an der Havel, Telefon: 03381 41-2900, www.klinikum-brandenburg.de/kontakt/vergewaltigung

Hochstraße 29, 14770 Brandenburg an der Havel, Telefon: 03381 41-2900, www.klinikum-brandenburg.de/kontakt/vergewaltigung Alexianer St. Josefs Krankenhaus Potsdam

Zimmerstraße 6, 14471 Potsdam, Telefon: 0331 9682-1112, www.alexianer-potsdam.de/gyn-potsdam/soforthilfe-nach-vergewaltigung Informationen und Unterstützung: Opferhilfe Land Brandenburg e.V., www.opferhilfe-brandenburg.de, E-Mail: potsdam@opferhilfe-brandenburg.de, Telefonnummer: 0331 280 2725

Netzwerk der Brandenburgischen Frauenhäuser e.V., www.nbfev.de/hilfsangebote/#frauenhaeuser

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, www.msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/frauen-und-gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/hilfe-nach-vergewaltigung/#

Landeshauptstadt Potsdam, www.potsdam.de/de/vertrauliche-spurensicherung

Doch genau dieser Opferschutz ist in Brandenburg offenbar auch noch in anderen wichtigen Bereichen nicht ausreichend gewährleistet. Das zeigt das Schicksal einer 16-Jährigen, über die unlängst der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete. Das Mädchen war ebenfalls auf dem Heimweg vergewaltigt worden und hatte sich zu Hause ihrer Mutter offenbart. Gemeinsam gingen sie ins Klinikum Ernst von Bergmann (EVB), weil dort ebenfalls vertrauliche Spurensicherung angeboten wird.

Allerdings war nur ein Arzt anwesend, was das Mädchen, das noch nie zuvor beim Gynäkologen gewesen war, weiter verunsicherte. Nur auf Intervention der Mutter wurde am Ende eine Assistenzärztin geholt, die aber wiederum nicht über Fachkenntnisse für diese speziellen Untersuchungen verfügte.

Die Chefärztin begründete das später damit, dass es die Personalausstattung und der Dienstplan gar nicht zuließen, dass Tag und Nacht eine weibliche Ärztin mit der notwendigen Expertise Dienst habe. Allerdings ist seit längerem bekannt, dass vor allem sehr junge Mädchen, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden, sich in einer seelischen Ausnahmesituation befinden und nicht unbedingt von einem Mann untersucht werden wollen.

Ähnliches gilt auch für die polizeiliche Vernehmung der Opfer – und auch die erfolgte im geschilderten Fall erst nach massiver Intervention der Mutter durch weibliche Beamte.

Retraumatisierung vor Gericht

Am schlimmsten aber empfand es die 16-Jährige, dass sie ein halbes Jahr später, als sie gerade begonnen hatte, das Geschehen zu verarbeiten, im Gerichtssaal noch einmal den gesamten Tathergang detailliert schildern musste. Weil so etwas oft mit einer Retraumatisierung der Betroffenen einhergeht, hat der Gesetzgeber genau für solche Fälle die Möglichkeit der ermittlungsrichterlichen Videovernehmung eingeräumt. Doch ein entsprechender Antrag des Anwalts des Mädchens, Roland Weber, wurde abgelehnt.

Der Rechtsanwalt, der zugleich Berlins Opfer-Beauftragter ist, erlebt solche Ablehnungen in Brandenburg – ganz im Gegensatz zur Hauptstadt – immer wieder. Auf Nachfrage „begründe“ man dies ihm gegenüber meist damit, dass die Technik nicht funktioniere und man sich auch sonst nicht so richtig auskenne.

Justizministerium weist Kritik zurück

Zwar wies das brandenburgische Justizministerium diese Kritik Webers zurück, Tagesspiegel-Recherchen haben aber ergeben, dass sie durchaus zutrifft. So berichteten Richter und Staatsanwälte, dass die technische Ausrüstung von einem Amtsgericht zum anderen transportiert werden musste und die Videovernehmung schon deshalb sehr selten angewendet wurde. Oft sei die Qualität der Aufnahmen so schlecht, dass die Prozessbeteiligten beim besten Willen nichts verstanden und die Opfer am Ende doch im Gerichtssaal aussagen mussten.

Am häufigsten geschehe dies aber, weil die Vernehmungsrichter an den zuständigen Amtsgerichten offensichtlich überfordert sind und zu viele Fragen offen blieben. Oft fehle ihnen einfach die Zeit, um sich umfassend in den jeweiligen Fall einzuarbeiten.

Zumindest scheint man das Problem inzwischen im Potsdamer Justizministerium erkannt zu haben. Man sei sich der Bedeutung der besonderen Schutzbedürftigkeit von Opfern sexualisierter Gewalt durchaus bewusst, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Thiele. Allerdings sei es in einem Flächenland wie Brandenburg nicht möglich, die ermittlungsrichterliche Erstvernehmung wie im Stadtstaat Berlin konzentriert durch zwei darauf spezialisierte Richterinnen durchzuführen. Dies sei bisher vielmehr an sämtlichen Amtsgerichten geschehen, was zusätzliche Ressourcen für die adäquate technische und räumliche Ausstattung sämtlicher Amtsgerichte des Landes sowie eine Vielzahl an speziell in der Betreuung und Vernehmung von Opfern besonders geschulten Beamten erfordert habe.

Es laufen derzeit Abstimmungsprozesse innerhalb der Landesregierung Sebastian Thiele, Sprecher Justizministerium Potsdam

Deshalb habe man ab dem 1. Juni 2023 die Zuständigkeit für solche Vernehmungen bei den Amtsgerichten am Sitz der Staatsanwaltschaften für den jeweiligen Landgerichtsbezirk konzentriert, also in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Neuruppin. Diese und viele weitere Maßnahmen zeigten, dass „der Opferschutz ein zentrales Anliegen des Justizministeriums des Landes Brandenburg ist“, sagt Thiele.

Bleibt nur noch die Frage, warum Brandenburg als ein einziges Bundesland keinen Opfer-Beauftragten hat. Da verweist das Innenministerium an das Gesundheitsministerium und das wiederum an das Justizministerium. Von dort ist zumindest zu erfahren, dass die Benennung eines Landesopferbeauftragten vorgesehen sei. „Hierzu laufen derzeit Abstimmungsprozesse innerhalb der Landesregierung“, sagt Thiele.

Marina R. hat ihren Peiniger inzwischen doch noch angezeigt. Nicht etwa, weil ihr das besonders leicht gemacht wurde, sondern weil sie nicht möchte, dass er anderen Frauen das Gleiche antuen kann.