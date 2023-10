Zwei Sportboxen für Teltow Springseile und Medizinbälle kostenlos leihen

Sportgeräte zum Ausleihen gibt es in der Sportbox in Teltow, die am Montagnachmittag offiziell vor dem Jugend-Treff-Teltow (JTT) eingeweiht wurde: Von Medizinbällen bis zu Springseilen und einem Blindenfußball reicht das Angebot, das mit einer App kostenfrei genutzt werden kann. Die größte Stadt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist eine der ersten Kommunen im Osten Deutschlands, in der dieses vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geförderte Angebot zu finden ist.

150 der Kästen, in denen die verschiedenen Sportgeräte in Schubläden einsortiert sind, werden bis Ende dieses Jahres bundesweit vom DOSB aufgestellt, die Mehrzahl davon im westlichen Teil Deutschlands. Neben Teltow, wo auch für den Ortsteil Ruhlsdorf bereits die Installation einer Sportbox vorgesehen ist, finden sich nur vereinzelt Boxen in den östlichen Bundesländern. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) spricht von einer „gewissen Einmaligkeit“ in der Region, als er die Sportbox gemeinsam mit Stadtverordneten der Öffentlichkeit vorstellt.

Spielen sich die Bälle zu: Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD), Detlef Kamp vom Verein Sport und Spaß und der Stadtverordnete Hans-Peter Goetz (FDP. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In der Teltower Box in der Osdorfer Straße 9 befinden sich neben Medizinbällen, Gewichten, Markierungshütchen und Spikebällen unter anderem auch Zubehör für das Spiel Indiaca, für Speed-Badminton, Frisbees und ein Blindenfußball, der ein Geräusch macht, wenn er rollt. Box und Inhalt haben einen Wert von 25.000 Euro, für weitere Geräte erhält die Stadt einen Gutschein über 200 Euro vom DOSB. Die Nutzung kostet Teltow monatlich 135 Euro. Von diesen Gebühren stellt der Sportbund die Stadt in den ersten zwei Jahren frei.

Box wird mit einer App geöffnet

Sportgeräte ausleihen darf sich jeder, der sich die App „SportBox app and move“ aufs Handy lädt und sich dort einen Account anlegt. Hier müssen der richtige Standort und der geplante Zeitpunkt angegeben werden, um die Box öffnen zu können und die gewünschten Sportgeräte herausholen zu können. Genutzt werden dürfen Bälle, Springseile und Co. dann nur vor Ort, also etwa auf der Wiese vor dem JTT.

Die Sportbox vor dem Jugend-Treff-Teltow, JTT, enthält unterschiedliche Sportgeräte, die über eine App kostenlos ausgeliehen werden können. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ein Nachteil: Nutzer dürfen die Sportgeräte nicht mitnehmen, etwa auf einen Sportplatz. Das Areal liegt an einer viel befahrenen Straße, zwischen einer Kreuzung und einem Kreisverkehr. Dadurch ist sie gut sichtbar. Die Nutzungsdauer ist eine Stunde, sie kann aber bei Verfügbarkeit auch mehrfach hintereinander reserviert werden. In der Nacht von 21 bis 6 Uhr ist die Buchung nicht möglich.

Die Betreuung für das Angebot hat der Verein „Sport und Spaß“ übernommen, der die Geräte mit seinen Mitgliedern auch regelmäßig nutzen möchte. Die Kooperation der Kommune mit einem Sportclub ist Voraussetzung für die Förderung.