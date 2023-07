Zwei Tote in Brandenburg Hinweise auf erweiterten Suizid –Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem Tod zweier Menschen nach einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Melchow (Barnim) bei Eberswalde hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, sagte Sprecherin Ricarda Böhme am Montag. Ihr zufolge war ein 80-Jähriger bei dem Feuer am Sonntag in einem Schuppen auf dem Grundstück von Einsatzkräften mit einer Schussverletzung geborgen worden. Er starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr entdeckte in dem Schuppen auch die Leiche einer Frau. Sie ist laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft noch nicht zweifelsfrei identifiziert. Woran sie starb, müsse noch geklärt werden. Laut Staatsanwaltschaft werden die Toten obduziert. Auf den ersten Blick sehe es nach einem erweiterten Suizid aus, das müsse aber die Rechtsmedizin klären, sagte die Sprecherin.

Haus brannte komplett nieder

Nach Angaben der Feuerwehr brannte das Einfamilienhaus nahe des Bahnhofs am Sonntag komplett nieder. Auf Bildern war nur noch ein Schutthaufen zu sehen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Haus einstürzte und zudem an Bahngleise grenzte.

Durch das Feuer war am Sonntag der Bahnverkehr auf der RE-3-Strecke Bernau-Eberswalde unterbrochen. Um die Feuerwehrleute nicht zu gefährden, wurde der Strom der Oberleitungen abgeschaltet. Zwischen Bernau und Eberswalde fuhren einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge Ersatzbusse für den Regionalverkehr. Einzelne Züge im Fernverkehr zwischen Berlin und Stralsund wurden umgeleitet, auch ICE-Züge. Am Sonntagabend wurde die Strecke wieder freigegeben. (dpa)