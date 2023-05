Ministerpräsident Woidke „Brandenburg wird nicht vom Rechtsextremismus eingeholt“

Herr Woidke, erst rechtsextreme Vorfälle an einer Schule im Spreewald, dann müssen Berliner Schüler nach rassistischen Attacken unter Polizeischutz aus einem Ferienlager flüchten. Wird Brandenburg erneut vom Rechtsextremismus eingeholt?

Ganz klar: Nein. Wir haben viel erreicht, so zum Beispiel hunderte Neonazis aus Halbe zu vertreiben. Brandenburg hat eine lange Geschichte in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Die Ereignisse an der Schule in Burg und im Ferienlager am Frauensee sind abstoßend und nicht zu tolerieren.