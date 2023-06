Bundesweites Hochschulranking Universität Potsdam auf Platz zwei bei Gleichstellung

Die Universität Potsdam liegt bundesweit auf Platz zwei, wenn es um Gleichstellung geht: Das hat das Hochschulranking des Center of Excellence Women and Science (CEWS) ergeben. Nur die EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden schnitt besser ab.

„Inzwischen sind 56 Prozent unserer Studierenden weiblich und 41 Prozent der Professuren von Frauen besetzt“, sagt Barbara Höhle, Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftliche Qualifizierungsphase und Chancengleichheit an der Uni Potsdam. Noch im Jahr 2016 lag der Frauenanteil bei den Professuren bei 28 Prozent. „Dies zeigt, wie zielstrebig wir auf dem Weg zur Chancengerechtigkeit in allen Bereichen der Universität vorgehen“, so Höhle.

Auch die anderen Kategorien können sich sehen lassen: Das wissenschaftliche Personal ist zu 53,3 Prozent weiblich, die Promovierenden zu 50,4 Prozent.

Bewertet wurden die Bereiche Studierende, Promotionen, wissenschaftliche Qualifikation nach der Promotion, wissenschaftliches Personal sowie Professuren. Insgesamt 75 deutsche Universitäten wurden in dem Ranking verglichen, das alle zwei Jahre durchgeführt wird. Die Werte basieren auf Daten der amtlichen Hochschulstatistik, Selbstauskünfte der Hochschulen fließen nicht mit ein.

Neben den Universitäten wurden auch 145 Fachhochschulen miteinander verglichen: Hier konnte sich die Fachhochschule Potsdam mit Platz 41 im oberen Drittel des Rankings platzieren. Der Frauenanteil bei den Professuren liegt bei 44,6 Prozent, 62 Prozent der FH-Studierenden sind weiblich.

Das gesamte Ranking kann online unter www.gesis.org/cews/cews-publikationen/cewspublik eingesehen werden.