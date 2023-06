Das ist in den Sommerferien in Potsdam los Tanzen, segeln, Filme drehen

Fußball spielen oder tanzen, Comics zeichnen oder T-Shirts bedrucken, eine Skulptur oder gleich eine ganze Stadt bauen: In Potsdam können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ganz unterschiedliche sportliche oder kreative Angebote besuchen. Für viele Camps und Workshops sind noch Plätze frei.

Erste Ferienwoche - 17. bis 23. Juli

Mit der ersten Ferienwoche startet auch eines der bekanntesten Potsdamer Ferienprojekte: die Stadt der Kinder. Von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Nuthewäldchen am Schlaatz aus Brettern und anderen Baumaterialien Häuser, Läden und alles andere bauen, was für sie zu einer Stadt gehört. Samstag und Sonntag können sie in der Stadt spielen und es finden Workshops statt. Das Angebot ist kostenlos, Anmeldung bis 10. Juli unter stadtderkinder-potsdam.de.

Dribbeln, kicken und Tore schießen können Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren beim Kiezkicker Sommercamp von Babelsberg 03. Von Montag bis Freitag jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr findet es im Karl-Liebknecht-Stadion statt, ab 8.30 Uhr gibt es eine Frühbetreuung. Zum Programm gehört auch ein Treffen mit den Spielern der ersten Mannschaft und ein Ausflug. Das Camp kostet 170 Euro. Anmeldung bis 3. Juli unter babelsberg03.de.

Fußball und viele andere Sportarten können Kinder in den Ferien probieren und trainieren. © Andreas Klaer

Wer den Ball statt mit dem Fuß lieber mit dem Schläger trifft, kann dies beim Famfit Tenniscamp am Neuen Palais trainieren. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14.30 Uhr lernen Kinder zwischen sieben und zehn Jahren die Grundtechniken der Sportart und schulen Geschicklichkeit, Laufen, Springen und Werfen. Mittags essen die Kinder in der Mensa der Uni. Die Teilnahme kostet gestaffelt zwischen 121 und 181 Euro. Anmeldung bis 13. Juli unter buchung.hochschulsport-potsdam.de.

Wen es aufs Wasser zieht, der kann sich bei der Segelfreizeit der Potsdamer Adler ausprobieren. Kinder ab sechs Jahren können in der Woche von Montag bis Freitag segeln lernen. Der Kurs findet täglich von 8.30 bis 16 Uhr auf dem Vereinsgelände in Potsdam-West statt, er kostet 210 Euro inklusive warmem Mittagessen, mit Ferienpass 175 Euro. Anmeldung per Mail an jugendwart@svpa.de.

Der Ferienpass Der Ferienpass der Stadt Potsdam bietet einen Überblick über viele Ferienangebote in der Stadt. Die gedruckte Version wurde in dieser Woche offiziell übergeben - die Grundschulen verteilen diese an die Kinder. Einige Exemplare liegen auch in den Kinderklubs und im Bürgerservice aus. Hilfreich ist auch der Online-Auftritt unter ferienpass-potsdam.de. Hier können die Workshops und Camps nach Alter, Thema oder Zeitraum gefiltert werden. Der Fachbereichsleiter Jugend der Stadt, Robert Pfeiffer, bei der Übergabe des Ferienpasses an Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Humboldtring. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Sportlich geht es auch bei der deutsch-polnischen Jugendfreizeit der Bildungsstätte HochDrei zu. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus beiden Ländern können gemeinsam entscheiden, wie sie sich bewegen wollen. Die Gruppe übernachtet vom 15. Juli bis 22. Juli in den Gästezimmern des Hauses, Sprachmittler helfen bei der Kommunikation. Die Woche kostet 175 Euro mit Vollverpflegung, mit Ferienpass 155 Euro. Anmeldung bis 1. Juli unter hochdrei.org.

Sportarten ausprobieren können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen sieben und zehn Jahren beim Sommercamp der Stadtsportjugend Potsdam. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr findet es auf dem Gelände des Sportparks am Luftschiffhafen statt. Die Woche kostet 130 Euro, Mittagessen in der Mensa der Sportschule inklusive. Am Freitag wird auch das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Anmeldung bis 30. Juni unter stadtsportbund-potsdam.de.

Auf ganz unterschiedliche Art kreativ werden können Kinder und Jugendliche bei „WhatsArt“ in der Schiffbauergasse. Präsentiert werden die Workshops von Montag bis Freitag von fabrik, Waschhaus, Fluxus+ und T-Werk. Freie Plätze gibt es noch für einen Comic-Kurs für Acht- bis 14-Jährige, zeitgenössischen Tanz für Jugendliche ab zwölf und ab 14, Fotografie ab zehn, Maskenbau und -spiel ab zwölf und Videokunst für Neun- bis Zwölfjährige. Alle Workshops finden täglich von 10 bis 16 Uhr statt, sie kosten 70 Euro. Am Freitag endet die Woche mit einer Abschlusspräsentation der erarbeiteten Werke und Performances. Anmeldung bis 16. Juli unter whatsart.org.

Unter dem Titel „Klangfarbe“ bietet die Potsdamer Künstlerin Heike Isenmann in ihrer Malschule Kunstgriff23 vom 17. bis 21. Juli und vom 21. bis 25. August Workshops an. Jeweils von 9.30 bis 13 Uhr können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren mit Farben experimentieren, ihre Werke mit Musik und Geschichten untermalen. Gemalt wird auch im Garten und im Park Sanssouci. Der Workshop kostet 235 Euro, es sind Geschwisterrabatte möglich. Anmeldung bis 14. Juli unter kunstgriff23.de.

Zweite Ferienwoche - 24. bis 30. Juli

Um den mysteriösen Schatz der Feodora dreht sich der Schauspielworkshop der Activity-Schauspielschule in der zweiten vollen Ferienwoche. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können von Montag bis Freitag jeweils 10 bis 14 Uhr das Stück einstudieren, proben und am Ende der Woche auf die Bühne bringen. Der Kurs kostet 245 Euro, mit Ferienpass 196 Euro. Anmeldung bis 21. Juli unter activityschauspielschule.de. Die Schauspielschule bietet auch in den anderen Ferienwochen Workshops an.

Einen eigenen Film drehen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Kopfkino-Bring deine Idee auf große Leinwand“ im Treffpunkt Freizeit, Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Beim Mediensommer gibt es für jeden Job am Set einen Workshop: Drehbuch und Regie, Kamera, Kostüme, Musik, Schnitt oder Schauspiel. Teilnehmen können etwa 50 Kinder zwischen zehn und 16 Jahren. Das Ergebnis wird im September im Filmmuseum gezeigt. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldung bis 7. Juli unter treffpunktfreizeit.de.

Roboter, U-Boote und Blobs können Grundschüler in der Forscherwoche im Extavium erkunden. Bei der Woche geht es um die Frage, was wir von der Natur lernen und wie Mensch und Technik die Natur beeinflussen. Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Der Workshop kostet 295 Euro inklusive Mittagessen und T-Shirt. In der ersten Ferienwoche gibt es ebenfalls eine Forscherwoche zum Thema Sinne. Anmeldung unter extavium.de.

Dritte Ferienwoche - 31. Juli bis 6. August

Auf fotografische Zeitreise können sich Jugendliche zwischen zehn und 14 bei der Jungen Volkshochschule begeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren darin, wie sich die Fotografie im Lauf der Zeit verändert hat, wie sich Technik, Pose und Kleidung gewandelt haben. Sie stellen verschiedene Epochen nach – Accessoires und Kleider sollen mitgebracht werden – und werden so fotografiert. Montag bis Donnerstag von 10 bis 13.15 Uhr, der Kurs kostet 65 Euro.

Ein Film mit laufenden und hüpfenden Legomännchen? Das setzen Kinder und Jugendliche ab elf Jahren im Stop Motion Workshop der VHS um. Von Montag bis Freitag jeweils 9.30 bis 13.45 Uhr setzen sie dort ein Drehbuch mit den Figuren um, lernen Schnitt, Blue- und Greenscreen und sprechen Dialoge ein. Benötigt wird ein Handy mit der App Stop Motion Sudio Pro, Legofiguren, Stifte und Papier. Der Kurs kostet 94,50 Euro. Anmeldung für diesen und alle weiteren VHS-Kurse unter vhs.potsdam.de. Es gibt viele weitere Ferienangebote wie Sprach- oder Computerkurse.

Im Kinderzirkus „Montelino“ - hier bei einer Jubiläumsfeier - können Kinder Jonglage und andere Artistik lernen. © Andreas Klaer

An Trapez oder Jonglage können sich Teilnehmerinnen beim Mädchentreff Zimtzicken des Autonomen Frauenzentrums ausprobieren. Von Montag bis Donnerstag können sie in der Manege des Zirkus Montelino üben, am Freitag folgt eine Aufführung. Die Zirkuswoche kostet 6 Euro. Anmeldung per Mail an zimtzicken@frauenzentrum-potsdam.de. Die Zimtzicken haben auch für alle anderen Ferienwochen ein Angebot, etwa gemeinsames Gärtnern oder Tonen. Infos unter zimtzicken-potsdam.de.

Vierte Ferienwoche - 7. bis 13. August

Ein Faden hier, ein Faden da: Aus Holz, Metall und Schrott können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 auf dem Abenteuerspielplatz Blauer Daumen Marionetten bauen. Der Workshop findet Montag bis Donnerstag je 10 bis 13 Uhr statt und kostet 45 Euro. Anmeldung bis 28. Juli unter abenteuerspielplatz-potsdam.de. Dort können auch weitere meist zwei- bis dreitätige Angebote gebucht werden, beispielsweise ein Töpfer- oder Batikkurs.

Fünfte Ferienwoche - 14. bis 20. August

Wie sehen wohl die Tiere und Pflanzen in der Tiefsee aus? Mit Aquarell, Pastellkreide und Bleistift tauchen Kinder ab acht Jahren bei einem Workshop zum Thema Unterwasserwelten im Treffpunkt Freizeit ab und gestalten Fische, Korallen und Quallen. Von Montag bis Donnerstag je 9 bis 12 Uhr, der Kurs kostet 40 Euro.

Bei der Ferientanzwoche unter dem Titel „Change“ können Mädchen und Jungen von neun bis 14 Jahren ebenfalls im Treffpunkt Freizeit ihre Performance entwickeln. Geprobt wird von Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr, am Samstag endet der Tanz-Theaterworkshop mit einer Aufführung. Am 13. und 14. Juli gibt es von 10 bis 13 Uhr Schnupperworkshops. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis 7. Juli unter treffpunktfreizeit.de.

Dribbeln und Körbe werfen können die Teilnehmer des Basketball-Camps der Red Hawks. Teilnehmen können Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2015, sie müssen kein Mitglied im Verein sein. Für Jugendliche der Jahrgänge 2008 bis 2012 gibt es ein Camp vom 17. bis 21. Juli. Montag bis Freitag von 9 bis 15.30 Uhr in der Red Hawk Arena am Stern. Die Teilnahme kostet 159 Euro, Anmeldung unter redhawks.vereinsticket.de.

Nach Ückeritz auf Usedom fährt der Jugendfreizeitladen „Chance“ in Golm von Sonntag bis Freitag mit einer Gruppe Zehn- bis 16-Jähriger. Die bis zu 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren gemeinsam mit dem Zug, übernachten in Bungalows im Ferienpark Colorado. Die Woche kostet 120 Euro mit Übernachtung plus Deutschlandticket. Anmeldung bis 30. Juni per Mail an jfl.golm@gmail.com. In den anderen Ferienwochen bietet der Freizeitladen wechselnde Angebote in Potsdam an.

Sechste Ferienwoche - 21. bis 27. August

Zelten, Lagerfeuer und Ausflüge stehen auf dem Programm der Stadtpiraten beim Feriencamp auf dem Gelände des Treffpunkts Freizeit. Gekocht wird gemeinsam in der Draußenküche, es wird gebastelt und gebaut. Kinder von acht bis 13 Jahren können von Montag bis Freitag kostenlos teilnehmen. Anmeldung bis 7. Juli unter treffpunktfreizeit.de.

Ein Camp nur für Mädchen in der Pubertät bietet der Lindenpark von Montag bis Freitag an. Es geht um die Achterbahn der Gefühle, Liebe und Sexualität, die Veränderung des Körpers – aber auch kreative Angebote und Sport sind geplant. Für Mädchen von zwölf bis 15 Jahren, Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. Der Träger bittet Eltern, vor der Anmeldung mit der Tochter über die Inhalte zu sprechen. Am 3. Juni findet ab 14 Uhr ein Kennenlerntag statt. Die Woche kostet 90 Euro, Anmeldung per Mail an familie.lindenpark@stiftung-spi.de.