„Das Lernen in die Hände der Schülerschaft legen“ Fachhochschul-Professorin Gerlind Große über zukunftsorientierte Bildung

Frau Professor Große, Potsdam wächst, somit braucht es weiterhin neue Schulen und Schulplätze für mehr Kinder. Sie haben den Kommunalen Immobilienservice Kis mehrfach bei Schulneubauplanungen begleitet. Welche Aufgaben hatten Sie?

Einblicke in die Potsdamer Schullandschaft habe ich bei einem Projekt für die Schule am Schloss erhalten. In unserer Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Potsdam und dem Kis haben wir – auch gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnenn und Schülern - erfragt, welche Wünsche und Ideen es gibt, wie die Schule und deren Räume genutzt werden sollen. Das gesamte Projekt für die neue Schule war vorbildlich, weil bereits vor der architektonischen Planung erstmal erfasst wurde, welche Nutzungsbedarfe eine zeitgemäße Schule hat.

Und zu welchen Ergebnissen sind Sie dabei gekommen? Was benötigt eine zeitgemäße Schule in Potsdam?

Der Kis, der ja für den Bau von kommunalen Schulen verantwortlich ist, hatte das ziemlich fortschrittlich geplant und Schwerpunkte erfasst, auf die sich konzentriert werden sollte und die auch aus meiner Sicht für zukunftsorientierten Schulbau wichtig sind: Dazu zählen Nachhaltigkeit, multiprofessionelle Zusammenarbeit, also Vernetzung mit anderen Trägern in der Nachbarschaft, und natürlich auch Digitalisierung und zeitgemäßes Lernen. Da aber zum Zeitpunkt des Workshops der Standort der Schule noch nicht feststand, konnte diese Sozialraumorientierung, das Anbinden im Stadtteil noch nicht so gut behandelt werden. Das Thema haben wir verstärkt in meinem aktuellen Projekt beim Schulstandort Schlaatz.

Professorin Gerlind Große © Andreas Klaer

Dort soll im Rahmen des Masterplans 2030 der Schulstandort am Schlaatz entwickelt werden. Was ist da geplant?

Da geht es um eine Vernetzung der Weidenhof-Grundschule mit dem Bürgerhaus am Schlaatz. Es ist richtig, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und sich vorher Gedanken zu machen, wie Angebote miteinander verbunden, Räume gemeinsam genutzt werden können. Und es nicht dazu kommt, dass das Bürgerzentrum separat und unabhängig agiert von der nebenan liegenden Schule. Denn beide haben Bedarfe und Angebote, die korrespondieren. Das Bürgerhaus will Leute reinholen und für die Anwohner passende Angebote machen, die Schule braucht gute Kultur- und Bildungsangebote - gerade im Ganztagsbereich, wenn es ab 2026 schrittweise einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gibt. Sie brauchen Räumlichkeiten, die auch gemeinsam genutzt werden können. Und da finde ich das sehr gut, dass das von vornherein zusammen geplant wird.

Es geht nicht darum, dass ich da ein Smartboard an der Wand zu hängen habe und der Lehrer weiterhin Frontal-Unterricht macht. Gerlind Große, Professorin für frühkindliche Bildung und Entwicklung

Was ist neben der Vernetzung im Stadtteil wichtig für zukunftsorientierte Bildung in der Stadt?

Es braucht kurze Wege. Dann ist es wichtig, dass ausreichend Angebote für die Kinder und Jugendlichen da sind. Gerade in Stadtteilen mit besonderem Unterstützungsbedarf oder einer besonderen Sozialstruktur sind zielgerichtete Angebote in ausreichendem Maße wichtig, also lieber mehr anbieten als zu wenig. Die einzelnen Akteure, ob Stadt oder freie Träger, müssen insofern vernetzt sein, als sie vor allem voneinander und ihren Angeboten wissen, damit sie im Einzelfall aufeinander verweisen können. Insbesondere müssen die Schulen natürlich wissen, wer da in ihrem Sozialraum noch für die Kinder da ist, an die sie Schüler vielleicht auch nachmittags vermitteln könnten. Dabei geht es nicht nur um Freizeitangebote und Hobbyvermittlung, sondern um Jugendhilfe-Angebote oder um psychologische Hilfe und Familienberatung. Das ist für Schulen auch ganz wichtig, damit die mit den Kindern dann gut schulisch arbeiten können. Diese Beratung ist ja nicht deren Expertise. Wir haben aber diese Bedarfe vermehrt, dass die Kinder und Familien Beratungs- oder Unterstützungsbedarf haben und die Schulen das gar nicht abdecken können.

Und alle Beteiligten machen sofort mit? Oder gibt es auch Skepsis?

Oft wird man auch mit Ängsten seitens der Träger und Akteure konfrontiert, die befürchten, dass sie am Ende mit weniger dastehen als vorher, die Angst haben, dass es weniger um Synergieeffekte, sondern mehr um Einsparpotenziale geht. Diese Ängste müssen erstmal abgebaut werden, damit alle Beteiligten sich auch öffnen für die Idee, einer Zusammenarbeit im Sinne einer zukunftsorientierten Bildung. Es geht auch, wenn erstmal nur zwei Akteure sich zusammentun und man darauf dann aufbaut und sich weitere Beteiligte anschließen.

Wie groß ist die Bereitschaft in Potsdam, neue Wege der Zusammenarbeit im Sinne zukunftsorientierter Bildung zu gehen?

Das ist ganz individuell. In der Schule am Schloss habe ich eine große Offenheit für das Thema kennengelernt. Beim jetzigen Projekt am Schlaatz ist es wechselhafter. Manche sind enthusiastisch und manche sind zurückhaltender. Das ist dann unsere Aufgabe, für die Ideen zu werben und Punkte in der Vernetzung zu finden, bei denen sich für alle Beteiligten Vorteile ergeben.

Ist das Bewusstsein für zukunftsorientierte Bildung, für eine digitalisierte Bildung in Potsdam aus Ihrer Sicht ausreichend?

Es ist nie ausreichend. Es würde mich auch sehr wundern, wenn jemand sagen würde: Unsere Kommune macht das super, alles ist tipptopp und alle Schulen sind super ausgestattet. Das ist auch gar nicht möglich, weil ja das Budget nie ausreicht.

Zur Person Gerlind Große hat an der Potsdamer Fachhochschule die Forschungsprofessur für Frühkindliche Bildungsforschung inne. Sie ist außerdem Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Frühkindliche Bildungsforschung und leitet das PINA-Forschungslabor, ein interdisziplinärer Forschungsverbund der Fachhochschule und der Universität Potsdam zur frühkindlichen Bildung und Entwicklung.

Wurde da zu spät reagiert?

Keiner kann in die Zukunft schauen und ich bin auch gegen dieses pauschale Politik-Bashing. Klar ist: Schule muss sich ändern. Und das war auch schon vor 50 Jahren klar. Die Reformen aus den 1970er Jahren haben genau das Gleiche gefordert, was auch jetzt noch für zukunftsorientierte Bildung steht: mehr Individualisierung, mehr Öffnung, mehr Partizipation. Die gleichen Punkte stehen immer noch auf der Agenda. Das ist es, worum es bei zeitgemäßem Lernen geht. Es geht nicht darum, dass ich da ein Smartboard an der Wand zu hängen habe und der Lehrer weiterhin Frontal-Unterricht macht.

Wie sieht zeitgemäßes Lernen denn aus?

Zeitgemäß ist es, das Lernen viel stärker in die Hände der Schülerinnen und Schüler zu legen. Das geht weg von der Maxime: Ich lerne Dinge auswendig, um sie für eine Note wieder hinzuschreiben. Viel wichtiger ist es Schüler für Themen zu interessieren oder Dinge, die Schüler bereits interessieren, können eingebracht werden für neue Erkenntnisse. Ich bekomme gute Grundlagen und ich bekomme die individuell passend zu meinen Voraussetzungen, zu meinen Fähigkeiten. Wir brauchen inklusive Lernmöglichkeiten, damit wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das ist eine große Herausforderung, auch wenn Brandenburg bei der Inklusion weit vorn ist - im Gegensatz zu Sachsen, wo ich herkomme. Inklusion passiert nicht von alleine. Sie braucht Expertise, sie braucht ganz viel Ressourcen - und gerade da können technische Hilfsmittel eine große Unterstützung sein; bei dieser Individualisierung können sie gut unterstützen.

Die Rahmenbedingungen für zukunftsorientierte Bildung, für zeitgemäßes Lernen kennen wir nun: Wie sieht also die ideale Schule aus?

Es braucht Räume für verschiedene Schülergruppen, die können auch altersgemischt sein – je nach Konzept der Schule. Aber es braucht einen Raum für die jeweilige Gruppe Schüler, in der sie sich zu Hause fühlen, den sie selbst gestalten können. Daneben brauche ich aber auch noch viele kleinere Räume für Differenzierung als Fachräume, in denen die Schüler neu gemischt in kleineren Gruppen je nach Thema gemeinsam lernen – sowohl selbstständig mit Selbstkontroll-Möglichkeiten als auch mit Lehrkräften, die mit den kleinen Gruppen arbeiten. Das heißt, man braucht eigentlich je eine Gruppe von etwa 20 Kindern wenigstens für den Vormittag zwei Lehrkräfte, die dann dieses Lernen in kleineren Settings gut betreuen können. Dazu braucht man schulbegleitende Fachkräfte, die Schüler begleiten, die Förderbedarf haben oder es noch nicht allein durch den Schulalltag schaffen.

In Potsdam wird stets über zu wenig Gymnasialplätze geklagt, ein Teil der lokalen Politik will hingegen lieber Gesamtschulen fördern. Wie bewerten Sie dieses Schulsystem?

Das ist ja eine Abstimmung mit den Füßen. Das Gymnasium als Schulform wird – auch von Schulämtern - immer noch als der Heilige Gral gehandhabt, hat einen hohen Stellenwert und wird ganz anders betrachtet als eine Gemeinschaftsschule. Diese Klassifizierung überträgt sich logischerweise auf die Eltern, die für ihre Kinder natürlich auch das Beste wollen – und dann lieber den Nachwuchs auf einem Gymnasium als auf einer Gemeinschaftsschule sehen.

Sie klingen von dieser Trennung nicht überzeugt …

Ja, das ist widersinnig, da man weiß, dass es beim gemeinsamen Lernen - gut umgesetzt - viel mehr positive Effekte gibt. Die Kinder erhalten einen größeren Horizont und lernen, besser damit umzugehen, wenn Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und Ansichten haben. Gemeinsames Lernen ist eine Win-Win-Win-Situation: Jedes einzelne Kind profitiert in seiner Persönlichkeitsentwicklung und in seiner akademischen Entwicklung - sowohl Kinder, die leicht lernen als auch Kinder, denen das schwerer fällt. Und die Gesellschaft hat etwas davon, wenn Kinder in wirklich gemischten Gruppen gemeinsam aufwachsen. Es stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, es bilden sich weniger „soziale Blasen“. Es ist für eine Gesellschaft immens wichtig, dass ein Supermarktkassierer und ein IT-Fachmensch befreundet sein können, weil sie mal zusammen in die Schule gegangen sind. Aus diesem Grund haben wir in Leipzig auch eine inklusive Gemeinschaftsschule gegründet. Es ist die erste in ganz Sachsen, weil das dort erst seit 2020 möglich ist. Uns ist besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler angstfrei lernen, dass sie einen Sinn in dem sehen, was sie tun und dass sie mitgestalten können!

