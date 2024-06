Tagesspiegel Plus Debatte um Tempo 30 in Potsdams Innenstadt : Fahrradclub will Sicherheit, CDU verlangt Ausnahmen

Die Forderung, Tempo 30 in der kompletten Innenstadt und in Babelsberg einzuführen, hat eine Debatte ausgelöst. Die CDU-Fraktion spricht sich für Tempo 30 aus – allerdings mit Ausnahmen.