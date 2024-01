Einfach Potsdam Zauberei, Dornröschen und Pötte

Mit (welt)meisterlicher Unterhaltung können Sie ins Wochenende starten: Tanz und Artistik, Comedy, Zauberei und Hellseherei, Rollerskating, Jonglage, Gesang und Burlesque – all das bietet das Varieté-Programm „WOW“ in der Waschhaus-Arena, und Moderator Marc Weide ist sogar Weltmeister im Fach Zauberei. Vorstellungen finden am heutigen Freitag (12.1.) um 16 und 20 Uhr, Samstag um 15 und 20 Uhr und Sonntag um 14 und 18 Uhr statt, Karten gibt es ganz ohne Zauberei auf www.waschhaus.de.

Im Sinfoniekonzert am Samstag erleben Sie die Uraufführung des Stücks „Intermezzo“, das die italienische Komponistin Clara Ianotta für die Kammerakademie Potsdam schrieb. Außerdem erklingt ein Divertimento für Streicher von der polnischen Komponistin Grażyna Bacewicz, gefolgt von Dvoráks Violinkonzert a-Moll und Mozarts „Prager Sinfonie“. Es spielt die Kammerakademie, Solistin ist die in Berlin lebende Violinistin Isabelle Faust. Etwas Besonderes ist ihre Geige, die „Dornröschen-Stradivari“ genannt wird, weil sie nach ihrer Fertigstellung 1704 auf einem italienischen Dachboden landete und dort 150 Jahre „schlief“, bis sie entdeckt wurde und letztlich zu Isabelle Faust gelangte. Am Samstag 19.30 Uhr im Nikolaisaal, bereits um 16 Uhr gibt es ein KAP-Familienkonzert mit der Prager Sinfonie.

Am Sonntag können Sie im Café Hedwig im Kunsthaus Minsk auf Bollhagen-Geschirr speisen – und anschließend in einem Keramik-Workshop Ihr eigenes „Bollhagen“-Exemplar herstellen. Unter Anleitung von Mitarbeitern der Bollhagen-Werkstätten in Marvitz werden Rohlinge der Manufaktur mit eigenen Mustern bemalt. Es gibt einen Kinderworkshop, Beginn um 12 Uhr, und zwei Erwachsenen-Termine, um 13.30 und 15.30 Uhr. Die bemalten Stücke werden in Marvitz glasiert und gebrannt und können später im Minsk abgeholt werden. Die Teilnahme inklusive Bemalens eines Rohlings kostet 10 Euro.