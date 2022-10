Erstmals in Potsdam Uni richtet Judo-Hochschulmeisterschaft aus

Die Deutsche Hochschulmeisterschaft in Judo in diesem Jahr findet zum ersten Mal in Potsdam statt. Wie die Universität Potsdam mitteilte, richtet sie den Wettkampf erstmals aus. Die studentischen Judoka aus ganz Deutschland treffen am 29. und 30. Oktober in der MBS-Arena am Luftschiffhafen aufeinander. Die Meisterschaft findet nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt. Neben Frauen- und Männerwettkämpfen werden erstmals auch gemischte Kämpfe ausgetragen. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.

