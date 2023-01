Essen in Potsdamer Mensen Preise um über 40 Prozent gestiegen

Die Preise für Essen in den Uni-Mensen in Potsdam sind zwischen Juli 2022 und Januar 2023 um 40,8 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Untersuchung der privaten Krankenversicherung Ottonova hervor, die wöchentlich Angebot und Preise in Mensen an deutschen Universitäten vergleicht. Demnach hat Potsdam die deutschlandweit zweithöchste Steigerung von Essenspreisen in der Mensa zu verzeichnen. Nur in Düsseldorf ist das Essen noch teurer geworden, dort lag der Preisanstieg laut Ottonova bei 43,2 Prozent.

Für die Untersuchung wurden das Angebot sowie die Preise von 103 Mensen an den 40 größten Universitäten untersucht. Am günstigsten essen Studierende demnach in Heidelberg: Hier beträgt der Durchschnittspreis für ein Mensagericht nur rund 1,31 Euro.

