Familienfasching und Partys Was zu Karneval in Potsdam so los ist

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu – und auch in Potsdam ist in den kommenden Tagen so einiges los. Die PNN geben einen Überblick darüber, wo und wann in und um Potsdam Karneval gefeiert wird.

LKC feiert die Späti-Kultur

Den Auftakt macht der Lindenpark Karnevals Club (LKC Babelsberg) am Freitagabend: Um 20 Uhr beginnt die Party im Lindenpark in der Stahnsdorfer Straße 76-78, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die LKC-Närrinnen und -Narren machen in diesem Jahr den Spätverkauf (Späti) zum Motto: „Auf zur Party und zurück, nur im Späti liegt das Glück!“ heißt es in der Ankündigung. Auch am Samstag und Sonntag wird jeweils ab 20 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet am Freitag 13,50 Euro, am Samstag 18 Euro und am Sonntag 7,50 Euro. Karten gibt es im Lindenpark, bei Kaufmann Schlüsseldienst in der Garnstraße 21 oder anderen Vorverkaufsstellen.

Am Sonntag wird im Lindenpark zudem ab 15 Uhr der „LKC Kinderfasching“ gefeiert. Eine Anmeldung ist ab 4,35 Euro unter https://72.reservix.de/p/reservix/event/2044933 möglich.

Drewitzer Familienfasching

Das Stadtteilzentrum Oskar lädt am Samstag ab 14.30 Uhr zum Familienfasching in die Stadtteilschule Drewitz Am Priesterweg in der Oskar-Meßter-Straße ein. Geboten werden Musik, Darbietungen, Clowns, Zauberwelten-Sofortfotos und kulinarische Faschingsköstlichkeiten. „Ein Kostüm ist keine Pflicht, sorgt aber für heitere Stimmung und verhilft vielleicht zu einem tollen Preis“, heißt es in der Einladung.

Mit dem PKC im Lindenhof

Der Potsdamer Karneval Club (PKC) lädt am Samstagabend im Gasthaus „Zum Lindenhof“, Neuendorfer Straße 70 in Drewitz, zum Karneval ein. Die Veranstaltung beginnt pünktlich um 20.11 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das Tragen eines Kostüms ist erwünscht, jedoch freiwillig. Karten gibt es ab 14 Euro, reservieren kann man sie telefonisch unter Telefon (0331) 95 14 518.

Cute or sexy im Waschhaus

Jugendliche Verkleidungsfans ab 18 Jahren werden womöglich im Waschhaus in der Schiffbauergasse glücklich: Dort darf am Samstag ab 22 Uhr unter dem Motto „Karneval cute or sexy“ bei der „Gute Mische Party“ gefeiert und getanzt werden: Für die Musik sorgen die DJs Bertbenice, Miaaez, Tobey Crank und DJ Vallone. Die Karten kosten im Vorverkauf 11 Euro. Erhältlich sind sie über die Website waschhaus.de.

Auch der Jugendfreizeitladen Golm, Kuhforter Damm 2, öffnet Tür und Herz für Karnevalsfans: Am Samstag ab 13 Uhr können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren mit „Musik, Spiel und Spaß“ feiern. Ab 18 Uhr sind Jecken Ü18 eingeladen.

Familienfasching im Treffpunkt Freizeit

„Familienfasching 3000 – Abenteuer Zukunft“ heißt es dagegen im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64: Dort sind an diesem Sonntag von 15 bis 18 Uhr Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern eingeladen. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Die Familienkarte für maximal fünf Personen gibt es für 12 Euro.

Fasching auf der Bismarckhöhe

Im benachbarten Werder (Havel) lädt der KarnevalsClub Werder e.V. (KCW) schon am morgigen Donnerstag zur Weiberfastnacht auf die Bismarckhöhe, Altenkirch-Weg. Das Motto ist in diesem Jahr „An einem Abend um die Welt“. Angekündigt sind ein mehrstündiges Programm mit Livemusik und Showtänzen. Gefeiert wird ab 20 Uhr, der Einlass beginnt 19 Uhr. Die Karten kosten 20 Euro und können per Mail an weiberfastnacht@kcw-ev.de bestellt werden. Am Samstag steigt auf der Bismarckhöhe ab 19.19 Uhr die Kostümparty des KCW. Der Einlass beginnt 18.18 Uhr. Die Karten kosten 22 Euro und können im Internet auf www.kcw-ev.de bestellt werden.

