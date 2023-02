Fehlender Platz für Sportunterricht Dringlichkeitsantrag soll für Turnhalle sorgen

Mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Fraktionen der Sozial.Linken sowie der Grünen eine Lösung für das Sporthallenproblem des Humboldt-Gymnasiums und der in einem Übergangsbau errichteten Grundschule am Telegrafenberg finden. Wie berichtet fällt dort, weil sich beide Schulen eine Sporthalle teilen, bereits aus Platzgründen ein Teil des Sportunterrichts aus. Die Fraktionen schlagen dazu vor, eine kommunale Fläche am künftigen Standort der Schule zu sichern und „unverzüglich“ mit dem Bau einer Zweifeld-Sporthalle zu beginnen, möglichst als dauerhafte und nicht temporäre Anlage. Als Ziel wird Ende 2024 ausgegeben.

Bis dahin soll es Übergangslösungen geben, genannt werden auch alternative Unterrichtsangebote oder Kooperationen mit privaten Anbieter, zum Beispiel Fitnessstudios. Zuletzt war die Schwierigkeiten an beiden Schulen im Bildungsausschuss bekannt geworden, nachdem sich Eltern- und Schulvertreter beschwert hatten. Eine Lösung konnte die Stadtverwaltung noch nicht in Aussicht stellen. Da an der Grundschule noch die Schülerzahlen wachsen, dürfte das Problem ab Sommer noch größer werden. Damit wird von beiden Fraktionen auch die Dringlichkeit des Antrags begründet.

