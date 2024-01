Fenster und Türen aufgehebelt Vier Einbrüche am Freitag und Samstag in Potsdam

Vier Einbrüche in Häuser und Wohnungen im Potsdamer Stadtgebiet hat die Polizei am Freitag und Samstag registriert. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, drangen Unbekannte in der Waldstadt, am Stern, in Babelsberg und am Schlaatz in die Privaträume ein.

Unbekannte hebelten demnach die Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstadtin Potsdam auf. Sie durchsuchten das Haus und entwendet ein Fahrrad. Am Stern wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem das Fenster aufgehebelt wurde. Hier wurde nach aktuellem Kenntnisstand Bargeld gestohlen.

In Babelsberg wurde die Terrassentür eines Hauses aufgebrochen. Die unbekannten Täter drangen in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Was sie mitnahmen, blieb zunächst unklar. Im Milanhorst am Schlaatz hebelten Einbrecher die Eingangstür einer Wohnung auf. Hier wurden Uhren und Bargeld gestohlen.

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Freitag gegen 14.30 Uhr und Samstag gegen 21.45 Uhr. Die Polizei nahm für jeden der vier Fälle eine Anzeige auf und sicherte die Spuren vor Ort. Zu möglichen Zusammenhängen zwischen den Fällen machte die Polizeiinspektion in ihrer Mitteilung keine Angaben.