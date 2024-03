Freiheitslinde am Filmmuseum Potdam Grüne rufen zu „demokratischer“ Baumpflege auf

Am 18. März 1990 fand die erste freie Wahl im Osten Deutschlands nach der Wende statt. Einen Tag zuvor war in Potsdam links vor dem Filmmuseum die „Freiheitslinde“ gepflanzt worden. In einer Baumpflege-Aktion am heutigen Montag (18. März) soll ab 16 Uhr an die damaligen Wahlen und den Freiheitsgedanken erinnert werden.

Eingeladen dazu hat der Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen. „Wir sind uns bewusst, dass die Demokratie und die Linde Schutz und Pflege brauchen“, heißt es in der Ankündigung.

„Die Baumpflege-Aktion verbinden wir mit Erinnerungen an und Gesprächen zum Kampf für Demokratie, das Geschenk der Freiheit und die Verantwortung für die Zukunft.“ Alle Menschen in Potsdam seien herzlich eingeladen, sich mit Gießwasser, Erinnerungen oder Gedanken an der Aktion zu beteiligen. (les)