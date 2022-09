Großer Stern des Sports für USV Vereine für soziales Engagement ausgezeichnet

Potsdam - Sechs brandenburgische Sportvereine sind Preisträger der diesjährigen Regionalrunde für die „Sterne des Sports“. Mit der Auszeichnung werden Organisationen im Sportbereich geehrt, die sich neben dem Sport auch für besondere soziale und humanistische Belange einsetzen.

Den großen Stern des Sports in Bronze, die höchste Auszeichnung auf der regionalen Ebene, erhielt in diesem Jahr der Universitätsportverein Potsdam e.V. für sein Boxprojekt „Fair Boxen“, bei dem Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung nicht nur den Boxsport erlernen, sondern auch persönliche Stärken und das soziale Miteinander gefördert werden. Mit der Auszeichnung verbunden sind 1500 Euro Preisgeld.

SV Babelsberg 03 bekommt einen kleinen Stern

Ein kleiner Stern des Sports und 1000 Euro gingen an den SV Babelsberg 03 mit seinem umfassenden Engagement, Fans mit Behinderungen das Erlebnis von Sportveranstaltungen zu ermöglichen. Den dritten Preis und 700 Euro erhielten der Ajax Eichwalde 2000, der mit seinem Projekt „Sportkirche Eichwalde“ ein seit langem leerstehendes Kirchengebäude als Sportstätte und Raum für Begegnung und Bewegung umbaute. Drei weitere Vereine aus Brandenburg erhielten je 500 Euro Unterstützung.

Der erstplatzierte USV Potsdam darf nun auf einen Silbernen Stern des Sports hoffen, der im Landesfinale am 11. Oktober in der brandenburgischen Staatskanzlei in Potsdam verliehen wird. Der Wettbewerb ist einen Initiative vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund und wird in der Region von der Berliner Volksbank veranstaltet.

