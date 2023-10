Tagesspiegel Plus Grün serviert in Potsdam : „Warum glauben manche nicht an den Klimawandel?“

Professor Diekmann vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam ist Teilnehmer der ersten Folge der neuen Wissenschaftsserie „Grün serviert“ in der Biosphäre. Er forscht zum Klimawandel und warnt, dass wir auf keinen Fall so weitermachen dürfen wie bisher.