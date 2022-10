Herbstferien in Potsdam Einen Song schreiben oder zum Ritter werden

Singen und basteln, einen Film drehen oder ein Musical aufführen, in die Sterne blicken oder einen Blob wecken: Auch wenige Tage vor Beginn der Herbstferien ist die Auswahl an Kursen und Workshops für Kinder und Jugendliche in Potsdam noch groß.

Von Drachen und Rittern

In eine Welt voller Waldritter, Drachen und magischer Energie können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahre drei Herbstferientage lang eintauchen. Der Verein Waldritter organisiert von 2. bis 4. November auf und rund um die Habichtwiese in Bornstedt ein Abenteuerspiel. Die Teilnahme ist nur an allen drei Tagen möglich, da sich die Geschichte um den sylvanischen Zwergdrachen Grysu von Tag zu Tag weiterentwickelt. Noch sind einige der zwölf Plätze frei, statt einer festen Teilnahmegebühr wird um eine freiwillige Spende gebeten. Anmeldung per Mail an anmeldung@stadtrandelfen.de.

Entdecken und gestalten

Die Werke aus dem Museum Fluxus+ entdecken und selbst weiterdenken können Schüler:innen ab zehn Jahren bei einem eintägigen Workshop in dem Haus in der Schiffbauergasse. Das Angebot findet am 24. und 25. Oktober von 10 bis 15 Uhr statt. Am Vormittag schauen sich die Teilnehmer:innen die ausgestellten Werke an. Am Nachmittag setzen sie sich künstlerisch damit auseinander, ergänzen Kopien davon durch Farbe, Federn, Glitzer oder Schnipsel. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldung für einen der beiden Tage bis 22. Oktober unter Tel.: (0331) 6010890 oder per Mail an office@fluxus-plus.de.

Sprache und Kunst

Mit Worten jonglieren, mit Farben experimentieren: Bei dem zweitägigen Kunstprojekt „Goldwert - Sprachvoll“ der Potsdamer Künstlerin Heike Isenmann geht es um Sprache und Kunst gleichermaßen. Die Teilnehmer:innen zwischen sieben und 17 Jahren denken über verschiedene Worte und Werte nach, erstellen daraus Illustrationen, Collagen oder Bilder. Der Workshop findet am 24. und 25. Oktober jeweils von 9.30 bis 13 Uhr in der Zeichenschule Kunstgriff 23 statt und kostet 125 Euro für die beiden Tage. Anmeldung per Mail an frau_isenmann@web.de.

Klappe auf

Was habt ihr zu sagen? Diese Frage dürfen die Teilnehmer:innen des kostenlosen Filmworkshops „Klappe auf“ beantworten. Fünf Tage lang, von 24. bis 28. Oktober, arbeiten Jugendliche ab 14 Jahren bei dem Angebot des Landesverbandes Kinder- und Jugendfilm (Kijufi) in Kleingruppen mit einem Profi-Filmcoach an einem Kurzfilm über das Recht auf Beteiligung. Der Kurs findet ausschließlich online statt, Internetverbindung an den fünf Tagen ist vorausgesetzt. Das nötige IPad bekommen die Teilnehmer:innen zugeschickt. Außerdem werden alle zum Kinderrechte-Filmfestival in Potsdam am 26. November eingeladen. Anmeldung unter klappeauf.org.

Vorhang auf

Kein Film, sondern ein Musical stellen die Teilnehmer:innen des kostenlosen „Pop Musical Camps“ im Lindenpark auf die Beine. Von 24. bis 28. Oktober können Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren von 10 bis 15 Uhr tanzen, singen, spielen oder Kulissen bauen. Das Camp richtet sich vor allem an Jugendliche, die schon im Lauf des Jahres an dem Projekt „Pop Musical“ im Lindenpark teilgenommen haben, ist jedoch auch für Neueinsteiger:innen geeignet. Erste Erfahrungen mit Gesang, Musik oder Instrumenten sollten jedoch vorhanden sein. Das fertige Musical wird am 28. Oktober erstmals aufgeführt. Die Anmeldung erfolgt online unter lindenpark.de.

Im Treffpunkt Freizeit können Jugendliche einen Song schreiben. © Ottmar Winter

Musik machen und Deutsch lernen

Zwar sind einige Workshops im Treffpunkt Freizeit bereits ausgebucht, doch für beide Wochen sind auch noch Plätze frei. In der ersten Ferienwoche von 24. bis 28. Oktober gilt das für das offene Ferienprogramm Kids Club. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können hier von 10 bis 15 Uhr spielen, basteln oder eigene Ideen umsetzen. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Tag oder 40 Euro für die ganze Woche, Mittagessen inbegriffen. In der zweiten Ferienwoche ist die Musikwerkstatt noch nicht ausgebucht. Von 1. bis 4. November können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren einen eigenen Song schreiben und aufnehmen. Der Kurs kostet 75 Euro für die Woche. Außerdem finden im Treffpunkt Freizeit kostenlose Deutschkurse für ukrainische Kinder und Jugendliche statt. In beiden Woche jeweils von 9 bis 12 Uhr, in der ersten Woche für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, in der zweiten für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren. Anmeldung für alle Angebote per Mail an anmeldung@treffpunktfreizeit.de.

Zeichen und zeichnen

Unter dem Label junge VHS bietet die Potsdamer Volkshochschule eine Reihe von Ferienkursen an. Freie Plätze gibt es noch bei einem dreitägigen Gebärdenkurs, einem Angebot zum Zeichnen von Tieren und einem Kurs für künftige Babysitter. Außerdem können Schüler:innen ihre Kenntnisse in Power-Point-Präsentationen ausbauen, ihr Englisch aufbessern oder lernen, besser mit Lampenfieber oder Prüfungsangst umzugehen. Anmeldung und Kursdetails sind unter vhs.potsdam.de zu finden.

Herbstliche Tierwelt

Der Herbst ist da. Und während die Menschen darüber diskutieren, wann, ob und wie stark sie ihre Heizung hochdrehen, bereiten sich Wildtiere auf ihre Weise auf die kalte Jahreszeit vor. Mit welchen Tricks Eichhörnchen, Igel und Maulwurf den Winter überstehen, können Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien beim Ferienprogramm im Potsdamer Naturkundemuseum erfahren. Termine für das eineinhalbstündige Angebot mit kleiner Bastelei zum Abschluss sind am 26. und 27. Oktober sowie am 2. November jeweils um 15 Uhr. Tickets kosten 2 Euro pro Person plus Eintritt in das Museum. Anmeldung unter Tel.: (0331) 289-6707.

Blob wecken und füttern

Etwas weniger niedlich, aber genauso spannend ist die Beobachtung eines Blobs. Bei einem neuen Experimentierkurs in den Herbstferien im Extavium können Besucher:innen einen solchen Schleimpilz aus dem Schlaf wecken, ihn mit Haferflocken füttern und versuchen, ihn durch ein Labyrinth zu locken. Das Angebot dauert eine halbe Stunde, kostet 7,50 Euro und kann an der Kasse vor Ort gebucht werden. Teilnehmer:innen dürfen den Blob anschließend mit nach Hause nehmen. Tickets für das Mitmachmuseum können online reserviert werden.

Blick in die Sterne

Der Blick in den Nachthimmel ist bei den Ferienvorführungen im Urania Plantarium auch tagsüber möglich. Einige Vorstellungen sind bereits ausgebucht, doch beispielsweise für die „Reise durch das Universum“ am 24. Oktober oder das „Das kleine 1x1 der Sterne“ am 28. Oktober sind noch Plätze frei. Unter urania-planetarium.de können diese reserviert werden.

