Tagesspiegel Plus „Ich halte alle unsere Pässe bereit“ : Wie geht es den Menschen in Potsdam, die die AfD vertreiben will?

Laut Adlon-Geheimtreffen wollen AfD-Mitglieder und Rechtsextreme Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft vertreiben. Wie geht es denen, die in Potsdam betroffen wären?