Schuss im Nuthepark Räuber in Potsdam erbeutet Bargeld

In Potsdam ist es im Nuthepark gegenüber des Hauptbahnhofs am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Dabei sei auch eine Schusswaffe eingesetzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine Gruppe junger Männer sei demnach in der Nacht im Park auf einen bislang unbekannten Mann gestoßen. Zunächst habe sich ein „unauffälliges Gespräch“ ergeben. Plötzlich habe der Unbekannte jedoch eine Waffe gezogen, die Gruppe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

In Gebüsch geschossen

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der Mann die Waffe genutzt und einen Schuss in Richtung eines Gebüsches abgegeben. Dabei sei niemand verletzt worden. Der Räuber erbeutete auf diese Weise insgesamt 210 Euro. Der Täter habe sich anschließend in Richtung Humboldtring im Zentrum Ost entfernt.

Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten seien nach Angaben der Polizei bislang ohne Erfolg verlaufen. Ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung sei eingeleitet worden.