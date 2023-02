Infoveranstaltung am Stern Drei Neubauprojekte werden vorgestellt

Die Stadt lädt am Freitag (24.2.) zu einer Infoveranstaltung über drei geplante Neubauprojekte am Stern ein: Diese findet um 17 Uhr in der Turnhalle Am Pappelhain statt. Dabei soll es um die Neubauten in der Gluckstraße (21 Wohnungen), am Patrizierweg (35 Wohnungen) und an der Ziolkowskistraße (110 Wohnungen) gehen.

Oberbürgermeister Mike Schubert und Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) stehen für Fragen zur Verfügung. Die Standorte sind Teil des Sonderbauprogramms, das unter anderem wegen der erhöhten Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gestartet wurde.

