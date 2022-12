Jan Redmann „Wir müssen über 2024 hinausdenken“

Herr Redmann, was ist Ihr Neujahrsvorsatz 2023?

Neujahrsvorsätze haben die Eigenschaft, dass sie schon kurz danach wieder in Vergessenheit geraten sind. Deshalb mag ich keine Neujahrsvorsätze. Die Sachen, die ich mir für 2023 vorgenommen habe, müssen das ganze Jahr über bearbeitet werden,

Was haben Sie sich denn für 2023 vorgenommen?

Zuallererst müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Brandenburger gut durch die Energiekrise kommen. Außerdem wollen wir das nächste Jahr nutzen, um einige wichtige Projekte umzusetzen. Ich denke da zum Beispiel an die Sicherung unserer kritischen Infrastrukturen und den Verfassungstreue-Check, damit wir den Menschen das klare Signal geben können: Ihr könnt Euch auf den Staat verlassen. Wir haben aber auch im Haushalt richtig viel Geld für die Modernisierung des Verkehrs, für Schiene, Straßen und Radwegebau bereitgestellt. Da ist viel zu tun. Und dass wir die CDU Brandenburg auf Vordermann bringen. Das ist etwas, was ich mir natürlich vorgenommen habe: Dass wir jetzt anfangen, über die Legislaturperiode hinauszudenken. Also uns die Frage stellen: Wo soll Brandenburg 2030 oder 2040 stehen und was müssen wir jetzt dafür tun. Da ist richtig viel Programmarbeit zu leisten in der Union. Und dazu möchte ich gern beitragen.

Wo ist denn die Partei besonders auf Vordermann zu bringen? Also: wo muss es besser werden?

Ich wünsche mir, dass die CDU dorthin kommt, dass ihr von den Wählern wieder Zukunftskompetenz zugeschrieben wird. Wir haben den Anspruch, dass für die Herausforderungen, die sich uns stellen, die besten Antworten von der CDU kommen. Das ist etwas, was uns 2021 in der Bundestagswahl vom Wähler abgesprochen wurde. Damals war das ein ziemlich deutliches Votum. Heute muss das ein Auftrag für uns sein, in den Ländern und in den verschiedenen Fachbereichen Ideen zu entwickeln, die sich auf die Lösung der Probleme mit Blick auf die Zukunft richten. Und da sind wir jetzt gerade dabei.

Haben Sie ein Beispiel für solche Ideen?

Da ist zum Beispiel die Frage, wie die Energiepolitik der Zukunft aussehen wird. Wie wird unsere Wirtschaft CO2-frei werden? Die Frage, ob wir beispielsweise eine CO2-Pipeline bauchen, die dann Unternehmen, die aus technischen Gründen niemals CO2 neutral werden können, die Möglichkeit bietet, CO2 abzuspalten und dann in alte Gaslagerstätten unter der Nordsee einzubringen. Oder: Das Thema Sicherheit - nicht nur auf der Straße, sondern auch im Cyberraum. Wie können wir hier gerade Kinder besser schützen? Auch werden immer mehr Menschen Opfer von Betrugsstraftaten im Internet. Das sind Bereiche, in denen sich die Union stärker aufstellt.

Nun sind das ja teilweise auch Bereiche, die sie selber schon mit steuern können. Sicherheit im Internet – die CDU hat beide für Sicherheit verantwortliche Ministerien im Land...

Da ist ja in dieser Legislaturperiode auch einiges passiert. Ein Beispiel ist das Cyber-Competence-Center im Landeskriminalamt. Dort sind kompetente Leute zusammengezogen, um die Straftaten im Onlinebereich, insbesondere auch im Bereich der Kinderpornografie oder des Hackens, effektiver zu bekämpfen. Aber ich glaube, wir müssen die Kompetenz auch in der Breite aufbauen. Letztlich muss ja jede Polizeiwache in der Lage sein, zumindest einfache Straftaten, die im Internet entstehen, auch zu bearbeiten. Sie müssen der Polizei auch die notwendigen Fahndungsmittel an die Hand geben. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frage: Wie gehen wir mit Daten um? Die Vorratsdatenspeicherung ist dabei ein ganz wichtiges Thema: Denn wenn die Polizei nicht die Möglichkeit hat, die Täter ausfindig zu machen, indem sie auf Daten zugreifen kann für ihre Ermittlungen, dann wird es sehr, sehr schwierig werden, in Straftaten im Internet wirksam zu bekämpfen.

Es ist in Brandenburg im Moment rechnerisch kaum vorstellbar, dass es einmal eine Regierungskoalition ohne SPD geben könnte. Was heißt das für den Wahlkampf 2024, wenn Sie gegen eine Partei kämpfen, bei der Sie im Grunde wissen, dass Sie hinterher doch mit ihr koalieren müssen?

Ich halte es für einen Fehler, einen Wahlkampf mit Blick auf Koalitionskonstellationen zu führen. Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gesammelt, dass sich Umfragen sehr, sehr schnell ändern können, dass früher geglaubte Gewissheiten nicht mehr gelten und es immer mehr Wechselwähler gibt. Insofern kann ich den Befund in Ihrer Frage, dass es keine Alternativen zur gegenwärtigen Koalition mehr gibt, so nicht teilen.

Eines der Phänomene der Brandenburger Politik der letzten Jahre ist das Erstarken der AfD. Was kann die CDU der AfD entgegensetzen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Hauptmotiv für Menschen, die AfD zu wählen ist, Frustration und Enttäuschung über die gegenwärtige individuelle Situation ist. Oder präziser: Über die gegenwärtige Situation, so wie sie wahrgenommen wird. Und insofern kann man, wenn man möchte, dass die AfD weniger Stimmen bekommen, nur eine Strategie verfolgen: Nämlich dafür sorgen, dass wieder mehr Optimismus ins Land kommt. Dass Gründe für Frustration wegfallen, dass man also, kurz gesagt, eine bessere Politik im Land macht. Mir geht es dabei aber gar nicht so sehr um die AfD. Darauf gucke ich wenig, weil diese Partei wenig beiträgt zu der Lösung von Problemen. Sie ist eher hinderlich für die Problemlösung, denn sie hat kein Interesse daran. Wenn es dem Land schlecht geht, geht der AfD gut. Das weiß diese Partei sehr genau. Deswegen tut sie alles dafür, dass es dem Land schlecht geht. Für die CDU bleibt deswegen der Auftrag, das Land voranzubringen und mutig in die Zukunft zu investieren. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns in den nächsten Jahren bessergeht - und wir keine kurzfristigen und kurzsichtigen Entscheidungen treffen, die uns am Ende nur auf die Füße fallen. Denn das sind solche Entscheidungen, die am Ende nur der AfD helfen.

Aus anderen ostdeutschen CDU-Landesverbänden wird gelegentlich nach rechts geblinkt. Jetzt gab es gerade das Weihnachtsvideo des Landrats aus Bautzen. Wie gehen Sie damit um?

Für uns ist völlig klar, dass die AfD kein Partner ist. Die AfD ist eine Partei, die diesen Staat schwächen will, die es nicht gut meint mit Deutschland. Die AfD will vor allen Dingen die Institutionen dieses Landes schwächen, und das Fundament unterhöhlen, auf dem dieses Land steht. Die ostdeutsche CDU war in der Zeit der Wende 1989 und 1990 stark daran beteiligt, in diesem Land Veränderungen voranzubringen. Damals wurde der Staat so aufgebaut, wie wir ihn heute haben. Insofern stehen sie sich da die Sichtweisen zwischen CDU und AfD diametral gegenüber. Ich kann da für uns hier in Brandenburg auch kein Blinken nach rechts erkennen.

Braucht es mittelfristig ein AfD-Verbotsverfahren, wie es kürzlich in Thüringen gefordert wurde?

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Demokratie stark ist und stark genug ist, um auch mit Phänomenen wie der AfD umzugehen. Es gibt zu Recht sehr, sehr hohe Hürden, die an ein Parteiverbot anzulegen sind. Das ist nicht etwas, was mal eben ein Erfolg sein kann. Wir sehen ja auch diverse gescheiterte Verbotsverfahren, siehe NPD. Insofern halte ich diese Debatte, ehrlich gesagt, für absurd.

Lassen Sie uns zu konkreten Fragen der Landespolitik kommen. Sie sprachen eben von der CCS-Pipeline für Brandenburg. Ihre Koalitionspartner von den Grünen halten das für nicht denkbar.

Die Diskussion läuft differenziert. Die Bundesebene ist hier schon viel weiter. Es steht wirklich völlig außer Frage, dass - wenn wir in Zukunft in Deutschland noch Glasindustrie haben wollen, wenn wir noch chemische Industrie haben wollen, die Düngemittel herstellt, wenn wir noch Zementindustrie in Deutschland haben wollen - dass wir dann auch die Abspaltung von Kohlendioxid und die Einlagerung in unterseeische Lagerstätten unter der Nordsee brauchen. Diese Verfahren werden in anderen Ländern auch schon praktiziert. Und in Westdeutschland gibt es bereits eine Firma, die dabei ist, eine Pipeline entlang der Rheinschiene bis zur Nordsee zu planen. Meine große Sorge ist, dass wir da den Anschluss verlieren.

Aber ist es nicht trotzdem teuer, solche Pipelines zu bauen?

Experten gehen davon aus, dass die Einbringung einer Tonne CO2 in unterseeische Lagerstätten künftig für unter 30 $ möglich sein wird. Alleine ein Zertifikat, das Unternehmen erwerben müssen, um die Tonne CO2 in die Luft pusten zu dürfen, kostet heute schon 85 $. Insofern ist da eine sehr, sehr große Spanne drin, die es ermöglichen würde, den Unternehmen erheblich Kosten zu sparen.

Wie wollen Sie das in der Brandenburger Regierungskoalition durchbringen?

In unserem Koalitionsvertrag steht ein CCS-Verbot. Das bezieht sich aber nach meinem Verständnis auf die Einbringung von CO2 in den Brandenburger Boden. Auf der Bundesebene ist die Diskussion inzwischen so weit, dass sich erst in dieser Woche das Bundeskabinett entschieden hat, im nächsten Jahr den Weg für CCS in Deutschland wieder frei zu machen. Das war die richtige Entscheidung. Und ich gehe davon aus, dass sich da auch unsere Koalitionspartner SPD und Grüne in Brandenburg bewegen werden. Der Koalitionsvertrag ist etwas, was uns nicht daran hindern darf, über 2024 hinaus zu denken.

Glauben Sie daran, dass ein Jagdgesetz noch kommt?

Im Koalitionsvertrag ist eine Novellierung des bestehenden Jagdgesetz verabredet. Es sind vom zuständigen Ministerium aber komplett neue Entwürfe eines Gesetzes vorgelegt worden. Ich glaube, wir müssen darüber reden, ob nicht vielleicht eher eine Novellierung des Jagdgesetz sinnvoll ist, zum Beispiel mit weniger weitreichenden Auswirkungen für die gut arbeitenden und ehrenamtlich organisierten Jagdgenossenschaften. Die dann aber trotzdem mehr Waldumbau ermöglichen.

Was müsste denn Minister Vogel bei einem Waldgesetz besser machen?

Zunächst ist es richtig, die Schlussfolgerungen aus den schlimmen Waldbränden 2022 für den Wald zu ziehen und diesen, aber auch Siedlungen, besser zu schützen. Axel Vogel hat hier gute Vorschläge gemacht. Darüber hinaus müssen wir die sehr schwierige Situation des Brandenburger Waldes, also die großen Waldschäden, anerkennen. Aus meiner Sicht ist das neben dem Klimawandel auch eine Folge des Missmanagements im Bereich Wasser in den letzten 30 Jahren in Brandenburg. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir versuchen, mit dem Jagdgesetz etwas zu reparieren, was gar nicht durch solche Gesetze repariert werden kann. Es ist jetzt das Wichtigste, dass wir uns um die Gewässer im Land kümmern, dass wir die Staue und Wehre besser in Stand halten, und verhindern, dass unser Land allmählich leer läuft. Das ist vor allem im Blick auf den Klimawandel wichtig: Wenn es – wie in diesen Tagen – mal viel regnet, müssen wir das Wasser im Land halten.

Was würden Sie denn gerne ändern?

Die Wassser- und Bodenverbände müssen schnell in die Lage versetzt werden, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ihre Staue und Wehranlagen in Schuss zu setzen. Das ist das, was ganz dringend nötig ist, um Austrocknung zu verhindern, aber auch Starkregen besser zu nutzen. Dazu braucht es ein Maßnahmenpaket, aber auch finanzielle Mittel, damit gerade in diesem Bereich mehr investiert werden kann.

